Mısırda yüksek rekolte beklentisi

Nuri PİR - Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Türkiye genelinde geçen yıl 6 milyon ton olan mısır rekoltesinin iyi hava şartları nedeniyle bu yıl yüzde 20 artmasını beklediklerini söyledi. Mısır anızının yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan İncefikir, çiftçilere sap parçalayıcı makineler dağıtılması ve bu makineler için ucuz mazot sağlanmasıyla anız probleminin belirli ölçüde çözülebileceğini kaydetti.

Kentte 1 milyon dekarı aşan alanda yetiştirilen ve Türkiye ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan mısır, iyi hava şartları nedeniyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Oda başkanı İncefikir, Türkiye genelinde mevsim şartlarının iyi olması nedeniyle 6 milyon ton olan mısır rekoltesinin yüzde 20 artmasını beklediklerini ifade ederek, "Mısırlara baktığımızda yeşil aksan olarak oldukça sağlıklı ve mısırın kendisi oldukça dolgun. Boyut olarak da iyi. Zamanında yağmur yağması, yağmayan yerlerde de zamanında sulama yapılmasının rekolteyi artıracağını bekliyoruz. Geçen yılın rekoltesinin çok üstünü aşacağımıza inanıyorum. Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı bölgelerde aşırı rüzgar nedeniyle yer yer yatmalar oldu. Yatmalar olmasaydı bölgede rekor beklenebilirdi" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ürün fiyatları konusunda çiftçilere ciddi sözler verdiğine dikkat çeken İncefikir, "Rakamların olabilecek üst seviyede olmasını temenni ediyoruz. Eğer fiyatlar üreticinin istediği şekilde gidiyorsa yani üretici bu fiyatlardan memnunsa TMO’nun vereceği rakam onun üstünde olmalı çünkü eğer piyasa yüksek seyrederken TMO daha düşük rakam verirse otomatik olarak alıcı oradan kesilen vergileri, stopajı kesip ürünü düşürmeye başlıyor" diye konuştu.

'CEZA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

Önümüzdeki günlerde başlayacak mısır hasadının ardından anız yangınlarının da gündeme geleceğini vurgulayan Cahit İncefikir, şunları söyledi:

"Anız yakmak toprağı yüzlerce yıl geriye atan, mikroorganizmayı yok eden bir olay. Hiç temenni etmiyoruz ama bunu çok detaylı konuşmak gerekiyor. Çiftçiye sap parçalayıcı makineler gerekiyor. O makineler de oldukça pahalı ve maliyetli. O makineyi kullanacak çiftçinin güçlü bir de traktöre sahip olması gerekiyor. Eğer üreticiye uygun mazot sağlanırsa, belirli bölgelerde bu makineler düzenli olarak, kapsamlı olarak dağıtılırsa anız yakmakla ilgili problemimizi belirli ölçüde çözeriz. Tek başına ceza yeterli değil."



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