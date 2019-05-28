Mısır fiyatları 4.14 dolarla üç yılın zirvesinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () - Mısır fiyatları, ABDli üreticilerin, ortalamanın üzerinde nemli geçen sezon ve şiddetli yağmurların geleceğine yönelik meteoroloji verileri sebebiyle ekimi geciktirmeleri etkisiyle, 2016 yılının Haziran ayından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaşarak 4.14 dolara yükseldi

Çin’in mısır üretimi ise, ilk olarak ocak ayında Yunnan eyaletinde farkedilen tırtıl ordusunun, 15 eyalet ve bölgeye yayılmasıyla düştü.

Mısır fiyatları, 13 Mayıs tarihinde sekiz ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra, son 11 günün 10’unda arttı ve Salı günü yüzde 2.4, toplamda yüzde 20’den fazla yükseldi.