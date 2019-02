Milyon liralık tekneler Boat Show'a hazır

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,() - Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla 16 Şubat’ta başlıyor. Fuar öncesi devasa boyuttaki teknelerin alana yerleştirme işlemi de tamamlanmak üzere. Son olarak 20 metrelik Galeon markalı tekne, denizden alınıp fuar alanına yerleştirdi.

Türkiye'de son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Yat üretimi konusunda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina’da kurulan en büyük geçici mega yapısında atacak. 150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı, 75 bin’e yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16-25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak.

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 bin lira ile 120 milyon lira arasında değişen 150'den fazla tekne sergilenecek.

Fuar için geri sayım başlarken devasa boyuttaki teknelerin alana yerleştirme işlemi de tamamlanmak üzere. Bu kapsamda son olarak 20 metrelik Galeon markalı tekne, denizden alınıp fuar alanına yerleştirdi.

TEKNELERİN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR LİRA

Fuarla alakalı bilgilendirmede bulunan Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, "Fuarımızda 5 metreden 50 metreye kadar tekneleri sergiliyoruz. Dünyada ilk defa 30 bin metrekarelik bir yapı kuruluyor bu fuar için. Geçen sene 22 bin metrekare civarındaydı. Bu sene biraz hem katılımcı adedi, hem tekne sayısı olarak da büyüdük. Fuarımızda 150'den fazla tekne sergilenecek. Teknelerin değeri toplamda 1 milyar lirayı buluyor. Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Deniz ve kara beraber yapılıyor. Aynı zamanda karada da katamaran görebileceğiniz tek fuar. Denizde de 25 metrenin üzerinde 22 tane, karada da 130 tane teknemiz var. Her zevke ve her bütçeye uygun tekne diyoruz. Çünkü burada 50 bin liraya da 150 milyon liraya da tekne bulabilirsiniz. Sadece tekneler değil son teknoloji aksesuar ve ekipmanlar, tekneye dair ne varsa her şeyi bulabileceğiniz bir fuar bu. Sezon öncesi hazırlıklarınızı ya da stoktan tekne yoksa sipariş verebileceğiniz fuar" şeklinde açıklama yaptı.

30 BİN METREKARELİK 'MEGA' ALAN

Fuarın mimarı Via Fuarcılık, dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 30 bin metrekarelik geçici mega yapının kalanı 4 Hall’den oluşacak. Fuarda 20 metreden büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek. Tüm katılımcıların aynı salonda birbirine paralel şekilde daha görünür ve ulaşılabilir şekilde konumlanmasına olanak sağlayan “Mega Yapı” teknolojik olarak da önemli altyapıya sahip.

Ziyaretçilerin fuarı rahatça gezebilmeleri adına birbiriyle bağlantılı 4 ayrı salondan oluşan Boat Show Tuzla Mega Yapısı, sergilenecek teknelerin de sıkıştırılmadan daha rahat sergilenmesine olanak tanıyor. Ölçüleriyle Türkiye’de ki en geniş konstrüksiyon sistemi olan yapı, ısıtma-soğutma sistemi altyapısı ile her türlü hava koşuluna da hazırlıklı olarak tüm katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI DA BOAT SHOW'U ZİYARET EDECEK

Ulaşım ve turizm ayağıyla ülke ekonomisinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan “Türk Denizcilik Sektörü”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başta olmak üzere, sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla, 21 Şubat / 13.30’da, BOAT SHOW TUZLA Fuarı’nda Viaport Marina’da gerçekleştirilecek “Türk Denizciliğine BAKIŞ” toplantısında tartışılacak.

Emniyetli taşımacılığın gelişimi, deniz turizminin artması, deniz turizmi teşvikleri, fuarlar ve sektöre etkileri, amatör denizciliğin geliştirilmesi, istihdam ve deniz turizmine dair yatırımlar ile ilgili konulara dikkati çekmek, merak edilenlere yanıt bulmak, farkındalığı arttırmak, eksikliklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan canlı yayın ve panelde, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker konuşmacı olarak yer alacak.