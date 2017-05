Milyarca dolarlık bütçeli Hint düğünlerinde Türkiye'nin dezavantajı güvenlik

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - HİNDİSTAN Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği (EEMA) Başkanı Sabbas Joseph, Hindistan düğünlerinin milyarca dolara kadar yükselen bütçelerde gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin dezavantajı güvenlik problemi. Ama bu dünya çapında geçerli bir sorun" dedi.

Dünyanın dört bir yanından düğün ve MICE (toplantılar, teşvik gezileri, kongreler ve sergiler) sektörünün önemli temsilcilerinin Antalya Rixos Premium Belek'te bir araya geldiği Inventum Global Workshop'un basın toplantısı yapıldı. Türkiye'nin en büyük MICE operatörlerinden Inventum Global ile EEMA işbirliğinde düzenlenen Inventum Global Workshop 4 gün sürecek. Etkinliğin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, Antalya'nın Hindistan düğün etkinliği sektöründeki önemi anlatıldı.

'EN BÜYÜK TANITMA ORGANİZASYONU'

Toplantıda konuşan İnventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Hindistan'ın en büyük etkinlik turizmi yapan derneğinin toplantıda yer aldığını anlattı. EEMA Başkanı Sabbas Joseph'in Hindistan'da en fazla düğün, kongre, konferans üreten acenteleri çatısı altında barındıran derneğin başkanı olduğunu ve Bollywood ödül törenlerinin kurucusu olduğunu anlatan Özpak, "Hindistan'ın en önemli etkinlik acentelerini ağırlıyoruz. Bu iki ülke arasında yapılmış en büyük tanıtma organizasyonu. Rusya ve Ukrayna'nın 100 tane grup üreten acentesi de bizlerle beraber. Çok spesifik ve hedefe yönelik daha önce yapılmamış bir organizasyon" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BİRİNCİ TAYLAND'IN YERİNE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Özpak, gazetecilerin Hint düğün ekonomisinin kapasitesi ve Türkiye'nin hedefleri hakkındaki sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Bir Hintli için doğumundan ölümüne aradaki en önemli olay onların düğünü. Her ekonomik gruptan olan Hint vatandaşı yapacağı düğün için doğumdan itibaren gücü yettiğinde birikim yapıyor. Ekonomik gruplara göre düğün bütçesi değişiyor. Çok farklı rakamlar var. Bir kaç milyar dolar şu ana kadar öngörülüyor. Bu pastadan en çok payı Tayland, Endonezya gibi ülkeler alıyor. Bu ülkeleri Hint insanı çok iyi tanıyor. Bizim tek sorunumuz tanıtım eksikliği. Ülkemizi tanımıyorlar. Biz de bu tür faaliyetlerle ülkemizi tanıtmak istiyoruz. Türkiye'yi en kısa sürede Tayland'ın yerine bir numaraya taşımak istiyoruz."

'ANTALYA'YI SADECE DESTİNASYON GÖRMÜYORUZ'

EEMA Başkanı Sabbas Joseph de bünyesinde 500 acente yer aldığını belirterek, EEMA'nın faaliyetlerini anlattı. Joseph, Hindistan, Rusya Ukrayna ve Türkiye'den katılımcılarla 4 gün sürecek organizasyonda verimli sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını söyledi. EEMA bünyesinde Antalya ve İstanbul'da iş gezileri yaptıklarını anlatan Joseph, "Liderler buluşması ve bu organizasyonun başlaması için Antalya'yı tercih ettik. Buradaki 80 civarında acente çeşitli ülkelerde kültürel festivaller, uluslararası organizasyonlar düzenleyecek. Ayrıca bu bölgedeki otelleri gezeceğiz. Oraları da göreceğiz farklı deneyimleri yaşamak istiyoruz. Antalya'nın kültürel, tarihi yerlerini gezeceğiz ve bunlara dayalı olarak çeşitli organizasyonlar ayarlayacağız. Antalya'yı sadece destinasyon olarak görmüyoruz. Bunlardan çeşitli fırsatlar doğacak, iş fırsatları oluşacak. Belki ileride Antalya'da ofis kuracağız" diye konuştu.

'GÜVENLİK DEZAVANTAJ'

Hindistan'daki düğünlerin ülke dışına çıktığında bütçelerinin 5 milyon dolardan milyarca dolara ulaşabileceğini vurgulayan Sabbas Joseph, şunları söyledi:

"Hindistan şirketleri sadece Hintlilere yönelik organizasyon yapmıyor. İngiltere, ABD, dünyanın çeşitli yerlerinden Ortadoğu ülkelerinden müşteriler Hindistan'daki organizasyon şirketlerinden destek isteyebiliyor. Hindistan'daki organizasyon şirketlerinin çalıştığı 40 civarında uluslararası destinasyon var. Bunların her biriyle yıl boyunca en az 4 organizasyon gerçekleştiriliyor. Hesap yapılırsa Hindistan için bu sektör milyar doların üzerinde. Antalya ve Türkiye'nin avantajı var, ortak kültürel bağlarımız var. Misafirperverlik, karşılıklı anlayış bizim için avantaj. Dezavantaj için söyleyebileceğim güvenlik problemi ama bu sadece Türkiye için değil dünya çapında geçerli bir sorun. Zamanla aşılacağını düşünüyorum. Dünya çapında deneyimlerimizde gördüğümüz kadarıyla bu, zaman içinde bir yeri tanımakla ilgili durum. Biz bunu birlikte çalışarak bariyerleri aşacağımızı ve birbirimizi tanıyacağımızı düşünüyorum. Antalya gerçekten benzersiz bir destinasyon ve bu bir yolculuk diyebiliriz. Bu yolculuğu beraber yapacağız yakın gelecekte bu potansiyeli herkes görecek ve müşterilerimize tanıtacağız."

YAKINDA BÜYÜK ORGANİZASYON VAR

İstanbul, Bodrum, Antalya'da Hint düğünlerinin yanı sıra büyük ölçekte uluslararası organizasyon gerçekleştireceklerini anlatan Sabbas Joseph, tarih ve yer belirtmek istemediğini ancak yakın zamanda büyük bütçeli bir organizasyon yapılacağını aktardı. Hint geleneklerinde maliyetlerin çoğunu kız tarafının karşılaması gibi gelenekler bulunduğunu anlatan Joseph, modernizmle düğünlerde geleneklerin geçmişte kaldığına değindi. Hint düğünlerinde ailelerin masrafı paylaştığını dile getiren Joseph, Hint düğünlerindeki en büyük masrafın seçilen temaya ve destinasyona göre değiştiğini anlattı.

'RUS TURİSTİN KRİZDEN ÖNCEKİ SEVİYEDEN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Toplantıyı takip eden bir Rus gazeteci, iki ülke arasında geçen yıl yaşanan diplomatik sorunların ardından bu sene turist sayısı beklentisi hakkında soru sordu. Özpak, "Ülkeler insanlar gibidir araları bozulup görüşebilir. İki yıl önce kriz yaşandı. İki taraf da etkilendi. Bu olayları geride bıraktığımızı düşünüyorum. Rusya'nın ve Türkiye'nin önemli ortaklıkları var. Şu anda beklentilerimiz çok iyi ve krizden önceki seviyeden de daha iyi olacağını düşünüyorum" diye yanıt verdi.

'KRİZ BİTTİ'

Rus gazetecilerin 'Rus turistleri çekmek için çalışmanız var mı?' sorusuna Özpak, "Kriz geçti. Turizmde Rusya en önemli ülkelerden biri Türkiye açısından. Kendimizi tanıtma, unutturmamaya çalışıyoruz. İyi ürünler sunduğumuzu düşünüyorum. İyi fiyat, iyi otel sunduğumuzu düşünüyorum. Rusya'nın 50 şehrinden direkt uçuşla her gün gelen misafirlerimiz var. Biz Rusların gelmesini onlar da gelmeyi istiyor" dedi.

AÇILIŞ YARIN

Rixos Premium Belek Genel Müdürü Özgür Çinkılıç ise etkinliğin Türk turizmine katkısı olacağına inandığını söyledi. Inventum Global Workshop'un, yarın KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacağı belirtildi.



