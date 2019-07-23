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Migros’a gümüş mükemmellik ödülü

İstanbul, 23 Temmuz () - Migros’un sağlıklı yaşama yönelik bilinçli alışveriş konusunda tüketiciye rehberlik etmeyi amaçlayarak 2018 yılında hayata geçirdiği “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesi daha önce aldığı iki Stevie ödülünün...

Migros’a gümüş mükemmellik ödülü

İstanbul, 23 Temmuz () - Migros’un sağlıklı yaşama yönelik bilinçli alışveriş konusunda tüketiciye rehberlik etmeyi amaçlayarak 2018 yılında hayata geçirdiği “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesi daha önce aldığı iki Stevie ödülünün yanına International CSR Excellence Awards’tan (Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri) perakende alanında aldığı gümüş ödülü ekledi.
Migros Ticaret A.Ş. Format Direktörü Cem Tunçay, “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemiz ile 1.9 milyon müşterimizde sağlıklı yaşam ve bilinçli alışveriş farkındalığı yarattık. Bu müşterilerimizin yüzde 47’si ise kendilerine özel sunduğumuz önerilerden faydalandı ve dengeli beslenmeye yönelik davranış değişikliği gösterdiler. Dünya perakendesine örnek teşkil edecek yeni projelerimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
Migros Mobil uygulamasındaki “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” alanında, Migros müşterilerinin üç aylık gıda alışverişleri ile küresel parametreler ve Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak oluşturulan ideal besin tüketim tablosu karşılaştırılıyor. Migros müşterilerin bir bakışta dengeli beslenmek için hangi besin grubunu ihmal ettiklerini görebiliyorlar. Uygulamada dengeli beslenmenin yanı sıra su içmenin önemi, ağız ve diş sağlığı ile ilgili mesajlar ve örnek egzersiz tablosu da yer alıyor. Su içme hatırlatıcısı, adım ölçer, diş fırçalama hatırlatıcısı gibi interaktif içeriklerin yer aldığı uygulama ile gün içerisindeki hareketlilik, su tüketimi ve ağız bakımı takip edilebiliyor. (Fotoğraflı)

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