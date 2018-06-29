Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...
EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu
ABD hafif petrolü 73 dolar...

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Ayşegül Acar / İstanbul, 29 Haziran () - Gıda sanayiinin sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan, “Sürdürülebilir Gıda Platformu”na yeni üyeler katıldı. Yeni üyeler Migros...

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Ayşegül Acar / İstanbul, 29 Haziran () - Gıda sanayiinin sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan, “Sürdürülebilir Gıda Platformu”na yeni üyeler katıldı.
Yeni üyeler Migros ve Chep'in de katılımıyla, Metro Toptancı Market bünyesindeki GastronoMetro'da bir araya gelen platform üyeleri Türkiye’de sürdürülebilir gıda için aksiyon alınması gereken konuları tartıştı.
Sürdürülebilir Gıda Platformu çok yakın gelecekte yalnızca ülkemizde değil dünyada da öne çıkan alanlarda   önemli iş birlikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor. 
Sürdürülebilir Gıda Platformu Türkiye’de sürdürülebilir tarım, su, kaynak yönetimi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sorumlu üretim, sorumlu tüketim, sağlıklı beslenme gibi tehditler ve ihtiyaçların sonucu olarak kuruldu.Platform gelecekte yalnızca ülkemizde değil dünyada da öne çıkan alanlarda önemli iş birlikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.Bu anlamda  platform 20 Haziran'da GastronoMetro'da bir toplantı gerçekleştirdi.
Aralarında Ülker, Pınar, Balparmak, Leroy, Metro Toptancı Market, Intertek, Reis Gıda gibi kurumların yer aldığı platforma geçtiğimiz ay Migros ve Chep Türkiye de katıldı.
Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacı ile kuruldu.
Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik platformları yaratarak bu alanda önderlik yapıyor.
Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet iş birliğiyle; araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile danışmanlık ve üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini siliyor. (Fotoğrfalı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325