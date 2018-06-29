Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Ayşegül Acar / İstanbul, 29 Haziran () - Gıda sanayiinin sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan, “Sürdürülebilir Gıda Platformu”na yeni üyeler katıldı.

Yeni üyeler Migros ve Chep'in de katılımıyla, Metro Toptancı Market bünyesindeki GastronoMetro'da bir araya gelen platform üyeleri Türkiye’de sürdürülebilir gıda için aksiyon alınması gereken konuları tartıştı.

Sürdürülebilir Gıda Platformu çok yakın gelecekte yalnızca ülkemizde değil dünyada da öne çıkan alanlarda önemli iş birlikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Gıda Platformu Türkiye’de sürdürülebilir tarım, su, kaynak yönetimi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sorumlu üretim, sorumlu tüketim, sağlıklı beslenme gibi tehditler ve ihtiyaçların sonucu olarak kuruldu.Platform gelecekte yalnızca ülkemizde değil dünyada da öne çıkan alanlarda önemli iş birlikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.Bu anlamda platform 20 Haziran'da GastronoMetro'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Aralarında Ülker, Pınar, Balparmak, Leroy, Metro Toptancı Market, Intertek, Reis Gıda gibi kurumların yer aldığı platforma geçtiğimiz ay Migros ve Chep Türkiye de katıldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacı ile kuruldu.

Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik platformları yaratarak bu alanda önderlik yapıyor.

Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet iş birliğiyle; araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile danışmanlık ve üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini siliyor. (Fotoğrfalı)