Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort:“Migros 4 yılda ikiye katlanacak”

TÜRKİYE’DE çağdaş perakendecilik alanında önemli markalardan biri olan Migros’un, Kipa hisselerinin yüzde 95,5’ini satın alma süreci tamamlandı.



Satın almayla ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “Kipa’nın aramıza katılmasıyla birlikte, 2017 sonunda net satış alanımız 1,5 milyon metrekareye yaklaşacak. Son altı yıldır çift haneli büyüyerek, satışlarımızı iki katına çıkarmıştık. Şimdi dört yılda iki kat büyüklüğü hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme ivmemizi daha da artıracağız ve yatırımlarımızı sürdürerek Türkiye ile birlikte büyümeye devam edeceğiz. Bundan 21 yıl önce, ülke sınırlarını aşan ilk Türk gıda perakendecisi Migros olmuştu. Bugün yeni bir eşiği aşarak önemli bir dünya perakendecisi olan Tesco’nun Türkiye’deki operasyonlarını devraldık. Ulaştığımız özgün know-how ile Türkiye ve çevre coğrafyalarda bölgesel liderlik için yeni bir boyut kazanıyoruz” diye konuştu.



Büyüyen bir perakende operasyonunda çarkın sürekli dönmesi için verimlilik, ürün çeşitliliği ve mal bulunurluğu dişlilerinin güçlü olması gerektiğini ifade eden Özgür Tort, “Büyüme gücümüzü beslemek ve verimliliğimize katkı sağlamak amacıyla 20 milyon TL yatırım yaparak Gebze’deki dağıtım merkezimizi tam akıllı sisteme geçirdik. Türkiye’de bugüne kadar en ileri teknolojiyle mağazalara otomatik sevkiyat yapan ilk sistem Migros tarafından hayata geçirildi. Bu yeni sistem, daha sade bir operasyonla müşteriler için daha bol çeşit ve daha uygun fiyat demek’’ dedi.



“TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Migros’un 63 yıldır daima uzun vadeli planlar yaptığını belirten Tort, bu planların temel dayanak noktasının Türkiye’nin taşıdığı müthiş potansiyel olduğunu söyledi. Tort konuşmasını şöyle sürdürdü:



‘’Bu potansiyel sadece pozitif beklentileri değil, aynı zamanda olası kırılmalara karşı birlikteliğimizden gelen ülke direncimizi de içeriyor. 63 yıllık bir şirket olarak söyleyebiliriz ki Türkiye’nin ekonomik iklimi sağlamdır. Geçtiğimiz 40 yılda türlü zorlukları aşarak 6 kat büyüme yakalamış bir ekonomiden söz ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomik güçleri arasında ilk 10’a yükselmesi bekleniyor. Bu satın alma işlemi sektörümüze ve ülkemize olan güvenimizin net bir göstergesidir. İstihdam ve ekonominin lokomotif gücü olan perakende sektöründe; müşteriler, yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar, kayıtlı ekonomi ve sektöre katkı sağlayacak bir satın almaya imza attık. Migros’un büyüme ivmesini daha da artıracağız. Perakende sektöründe verimlilik odağımızla sürdürülebilir büyümeyi sağlarken sinerji yaratan yatırımlarımız sürecek. Türkiye ile birlikte büyümeye, Türkiye’nin gücüne değer katmaya devam edeceğiz.’’



“BU SATIN ALMAYLA, MİGROS YENİ BİR EŞİK ATLADI”

Temelleri Türkiye’de atılan ve büyüyen Migros’un, perakendede özgün bir bilgi birikimi sağladığını belirten Özgür Tort konuşmasını şöyle devam etti:



“63 yıllık bu özgün bilgi birikimi Türkiye’de müşterilerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla gelişti, güçlendi. Bundan tam 21 yıl önce, Türkiye’den, gelişmekte olan perakende pazarlarına yatırım yaparak ilk eşiği geçen Migros oldu. O dönemlerde yakın coğrafyada gelişmekte olan Rusya, Kazakistan, Makedonya gibi perakende pazarlarında büyümemiz bu özgün bilgi birikiminin sayesindedir. Perakendede başarının özü lokal olabilmekten geçer. Perakendede kendi ülkenizdeki lokal başarıyı pekiştirerek bir dış çembere taşıma ve bir sonraki adım olarak bölgesel liderliği hedeflemenin en doğru formül olduğunu görüyoruz. Türkiye’de başlayan, yakın coğrafyada genişleyen Migros, bugün Türkiye’de önemli bir büyüklüğe ulaşmış bir dünya markasının Türkiye’deki operasyonlarını devralmış oluyor. Bu hem Migros için hem de Türk perakendesi için önemli bir eşiktir. Migros, yerel duruş sergileme becerisinden, oluşturduğu özgün iş modeline kadar gelmiş olduğu bu noktada Türkiye ve çevre coğrafyalarda liderliğini sürdürmek için yeni bir boyut kazanıyor. Böylece Türk perakendesi önemli bir eşikten daha geçmiş oluyor.”



“2017’DE AÇILACAK İLAVE SATIŞ ALANI BÜYÜMESİNİ BEŞE KATLIYORUZ”

Kipa’nın hisselerinin satın alınmasıyla birlikte, 2017 yılında yeni mağaza açılışlarıyla hedefledikleri ilave satış alanı büyümesini yaklaşık beşe katlamakta olduklarını dile getiren Tort, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ve alışveriş tarzındaki farklılıklarından doğan zenginliğe yatırım yaptıklarını ve hedeflerini büyüttüklerini söyledi. Kipa'nın satın alınmasının gelecek vizyonuna ve stratejik planlara odaklı bir girişim olduğuna dikkat çeken Tort, “Bu büyüklükte bir satın alma bizim için ilk değil. Her iki markamızın müşteri odaklı bakış açısı, iletişim tecrübesi, dinamizmi ve teknolojik imkanlarıyla, sistem entegrasyonu en hızlı şekilde gerçekleşecek. Migros, perakende sektöründeki en büyük istihdam merkezlerinden biri. Bu yıl açmayı planladığımız yeni mağazalarımız ve büyüme çizgimiz doğrultusunda 5 bin 500 kişiye daha istihdam sağlamayı ve ailemizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu satın almanın bizim için en anlamlı sonuçlarından biri de, bünyemize katılan yaklaşık 6 bin çalışan ve buna ek olarak 2017’deki kendi organik büyümemizle birlikte oluşacak toplam istihdamımızın 45 bini aşacak olmasıdır” ifadelerinde bulundu.



Migros’un 63 yıllık tecrübesinin her şeye yeniden bakabilme kabiliyeti sunduğunu belirten Tort, ‘’Büyüme, Hanelere Erişim, Verimlilik ve Alışveriş Deneyimi olarak sıraladığımız stratejik hedeflerimizle bu satın alma sürecini müşteri beklentileri yönünde çok yönlü gelişimini sağlayacak bir modelle yöneteceğiz; rekabetçi ve öncü konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.



“PERAKENDECİNİN REÇETESİ; MÜŞTERİNİN TAM YANINDA TAM ZAMANINDA BULUNMAK”

“Müşterinin tam yanında, tam zamanında bulunmak ve o seçimi müşterinin sesine kulak vererek yapmak, işini ciddiye alan her perakendecinin reçetesidir’’ diyen Özgür Tort, farklı mağaza seçenekleriyle, hem mevcut şehirlerde hem de yeni illerde müşterilerine çok daha yakınlaştıklarını, Sanal Market ile dileyen müşterilerin kapısına kadar hizmet götürdüklerini ifade etti. Tort, “Müşterilerimizin bize ihtiyaç duydukları her an ve her yerden ulaşmalarını mümkün kılıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Türkiye’nin her yerindeki ailelerin bütçelerine önemli katkıda bulunuyoruz. Çoklu kanal kullanımıyla sunduğumuz çözüm alternatifleri arttıkça müşterilerimizle olan bağımızın da güçlendiğini ve bunun müşteri sadakatine olumlu katkı sağladığını görüyoruz. Sanal Market satış büyümemizin, şirket büyümemizin 2-3 katı boyutuna ulaşması bunun en iyi kanıtı” diye konuştu.



“GELECEK HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK”

Migros olarak sürdürülebilir büyüme kavramına odaklandıklarını belirten Özgür Tort, sözlerine şöyle devam etti:



“Migros’un kendi organik büyüme gücüyle son altı yılda üst üste çift haneli büyüdük. Satışlarımızı ise yaklaşık iki katına çıkardık. Bu büyüme yeni açılan mağazalarımız kadar mevcut mağazalarımızdaki satış artışı ve kazanılan yeni müşterilerle de gerçekleşti. Kapsama alanımızı, Türkiye’deki hanelerin yüzde 80’ini içine alacak şekilde genişlettik. 2016 yılında yurtiçi satış büyümemiz bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20’ye ulaştı. Konsolide satışlarımız ise 11 milyar TL’yi aştı. Verimliliğin perakendeyi besleyen ana damar olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Her yıl açtığımız ortalama 200 mağazanın büyük bir bölümünü operasyonel verimlilikten elde ettiğimiz kaynakla açıyoruz. 2016 yılında mağaza portföyümüze eklediğimiz 232 yeni mağaza ile hedeflerimizi aştık. Kipa satın almasıyla da tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ve farklılıklarından doğan zenginliğe yatırım yaparak hem 2017 hem de gelecek hedeflerimizi büyüttük. Bu kez altı yılda değil, dört yıl gibi kısa bir sürede, büyüklüğümüzü ikiye katlamayı hedefliyoruz”.



AKILLI DAĞITIM MERKEZİ’NE 20 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Özgür Tort, Migros’un büyüme gücünü beslemek amacıyla hem verimliliğine katkı sağlayan hem de müşterilerini daha çeşitli ürünle, talep ettikleri miktarda ve lokasyonda buluşturan, büyük bir lojistik sisteme imza attıklarını belirtti. Tort, “Büyüyen bir perakende operasyonunda çarkın sürekli dönmesi için verimlilik, ürün çeşitliliği ve mal bulunurluğu dişlilerinin güçlü olması gerekir. Perakende sektöründe de bunu güçlü bir lojistik sistemi ile başarabilirsiniz. Bu bakış açısıyla, yıllar içerisinde lojistik sistemimizde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik” dedi.



İlk olarak alternatif dağıtım merkezi sistemi kurarak bir bölgeden hava veya yol koşulları nedeniyle sevk yapılamaması durumunda, mağazaların diğer dağıtım merkezlerinden 2 saat içinde desteklenmesini sağladıklarının altını çizen Tort, bugün Migros’un 22 dağıtım merkeziyle ürün çeşidi ve bulunurluğunu garanti altına aldıklarını ifade etti. Tort, Türk gıda perakendesinde bir ilk olan Akıllı Dağıtım Merkezi yatırımının detaylarını paylaştı. Marmara Bölgesi’nin yüzde 40’ına sevkiyat yapan Gebze Dağıtım Merkezi’nin 20 milyon TL’lik büyük bir yatırımla tamamen akıllı hale getirildiğini ifade eden Tort, “Türkiye’de bugüne kadar en ileri teknolojiyle mağazalara otomatik sevkiyat yapan ilk sistem Migros tarafından hayata geçirildi. Ürün, hangi mağazaya gidecek ise otomatik olarak o ray sistemine girerek kamyona yükleniyor. Biz buna ‘Gideceği mağazayı otomatik bilen ürünler’ diyoruz” diyerek konuşmasını sürdürdü.



Migros’un dağıtım merkezi süreçlerini optimize etmek için ilk adımı 2014 yılında atarak raylı palet taşıma sistemini hayata geçirdiklerini belirten Tort, 2016 yılı itibariyle planladıkları ileri akıllı sistemi bir adım daha öteye taşıdıklarını, ürünlerin mağaza siparişlerine göre adet bazına bölünmesi ve kasalanmasının da otomatik hale getirildiğini aktardı. Bu sistemin, mağazalara gerçek ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapma imkanı sağladığını vurgulayan Tort, ‘’Belirli ürünler belirli mağazalarda daha az veya daha çok satabiliyor. Yeni akıllı sistem ile sevkiyatları sadece kolili değil, adet bazında da otomatik sevk etme gücüne sahip olduk. Ayrıca, kolili sevkiyat yerine geri dönüşümlü kasa sistemine de geçmiş oluyoruz” ifadelerinde bulundu.



“ÜRÜNE NE KADAR AZ DOKUNULURSA FİYAT O KADAR UCUZLAR”

Migros’ta sadeleşme için ileri teknoloji kullanıldığını ifade eden Özgür Tort, “Sadeleşme tedarikçi ve perakendeci için verimlilik, müşteri içinse uygun fiyat ve bol çeşit anlamına geliyor. Kısıtlı sayıda mal grubunda sadeleşme yaratmak nispeten mümkün. Fakat farklı çeşit ve boylarda yüzbinlerce üründe bu sadeleşmeyi yakalamak için güçlü bir teknolojik altyapı işin olmazsa olmazı. Tüketiciye ulaşana kadar ürüne ne kadar az dokunulursa fiyat o kadar ucuzluyor. Mala daha az dokunmak, herkes için kazanç sağlıyor. Daha önce bir mala tüketiciye ulaşana kadar 12 defa dokunuluyordu, bu rakam Migros’ta 5’e iniyor. Artık, üretilen mallar doğrudan dağıtım merkezimize, buradan da mağazalara, sadece kolili değil adetli olarak da sevk ediliyor ve doğrudan rafa konuluyor” dedi.



Sistemin, aynı zamanda mağazaların önceki siparişlerinden yola çıkarak gelecek siparişlere göre ürünleri optimize etme ve sevkiyat sürecine hazırlama özelliğine sahip olduğunu da belirten Tort, “Gebze Dağıtım Merkezimizde, bu sistem ile saatte 7 bin koli ayrıştırılıyor. Her gün mağazalarımıza 200 bin ton malın ulaştırılmasını sağlayan bu akıllı sistem, işimize müthiş bir hız katıyor. Sürekli büyüyen yapımızda, geleceğe yatırım yaparak çalışanlarımızın daha kısa sürede daha fazla iş üretmesine ortam sağlıyor ve verimliliğimizi artırıyoruz’’ dedi. Dünyanın sayılı perakende devlerinin kullandığı bu sistemin, Türk gıda perakende sektörüne Migros tarafından kazandırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını açıklayan Tort, ilk etapta Gebze’de hayata geçen uygulamanın zaman içinde diğer dağıtım merkezlerine de yaygınlaştırılacağını bildirdi.



“SU İLE ÇALIŞIR EFSANESİ GERÇEK OLDU”

Migros’un, verimlilik odaklı bakış açısının sürdürülebilirliğe katkısına da dikkat çeken Özgür Tort, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde gıda perakendesinin ilk ve tek temsilcisi olarak üç yıl üst üste yer aldıklarını belirtti. Bunun yanında, İklim Değişikliğiyle Mücadele Planı ile 2016 yılında CDP’den (Carbon Disclosure Project) almış oldukları notla “İklim Liderleri” arasında yer aldıklarını söyleyen Tort, “Operasyonel verimlilik ile birlikte çevresel etkileri en aza indirme hedefiyle en ileri uygulamalar Migros’ta deneniyor. Son olarak, mağaza dolaplarını gaz yerine su ile soğutacak sistemin patentini aldık. Tamamen Migros’un yoğun çalışmalarının eseri olan bu sistem sayesinde ‘su ile çalışır’ efsanesi gerçek oldu. Böylece, mağaza başına on binlerce kg karbondioksit salınım riskini, su ve soğutucu özelliği olan yüzde 100 doğal maddeler kullanarak neredeyse sıfıra düşürmüş olduk. Yenilikçi vizyonumuz ve ilkleri başarma arzumuz ile hayata geçirdiğimiz bu tür sistemlerle perakendedeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.



Migros, Kipa hisselerinin yüzde 95,5’ini satın almasıyla birlikte bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza ile toplam 320 bin m2 net satış alanı daha ekledi, 73 ilde ve yurt dışı Ramstore mağazaları dahil bin 782 mağazaya ulaştı. Böylece Migros, 2017 yılında yeni açılacak mağazalarla net satış alanını yurt dışı dahil yaklaşık 1,5 milyon metrekareye yükseltmeyi hedefliyor. Tesco Kipa’nın 20 ilde bulunan 26 AVM’si ile yurtiçi alışveriş merkezi sayısını da 30’a ulaştıran Migros, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi yatırımcılarından biri haline de geldi.



