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Migros Tesco Kipa'yı 199 milyon liraya satın aldı

İstanbul, 1 Mart () -  Migros, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından, Tesco Kipa'nın yüzde 95.5'ine karşılık gelen hisselerinin devir işlemlerini tamamladığını ve bedelin 199 milyon lira olduğunu açıkladı. Migros'un Kamuyu Aydınlatma...

Migros Tesco Kipa'yı 199 milyon liraya satın aldı

İstanbul, 1 Mart () -  Migros, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından, Tesco Kipa'nın yüzde 95.5'ine karşılık gelen hisselerinin devir işlemlerini tamamladığını ve bedelin 199 milyon lira olduğunu açıkladı.
Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tesco Kipa hisslerinin Tesco Overseas'den satın alınmasına ilişkin işlemlerin bugün tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, Tesco Kipa'da yönetim kontrolü değiştiği için zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğunu ve bundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı belirtildi.
Migros, hisse satın alma bedelinin Tesco Kipa'nın tahmini yıllık bilançosuna göre belirlendiğini, kesinleşmiş bilançoya göre nihai fiyat düzeltmesi yapılabileceğini de belirtti.
Migros'tan 10 Şubat'ta KAP'a yapılan açıklamada da, devir işlemleri için Rekabet Kurumu'ndan gerekli onayın alındığı belirtilmiş, Migros Genel Müdürü Özgür Tort da, "Migros, yarım asrı aşkın deneyimiyle perakende sektöründe özgün bir bilgi birikimi oluşturdu" demiş ve şu bilgileri vermişti:
"Bu deneyim, farklı coğrafyalarda, pek çok tedarikçi ve hizmet odaklı çalışanıyla devamlı kendini güncelleyen ve ilkleri gerçekleştiren bir yapıda büyümeye devam ediyor. Kipa satın alma yatırımımızı, perakendenin geleceğine olan inancımızın peşinden giderek gerçekleştiriyoruz. Uluslararası arenada önemli bir marka olan Tesco’nun, Kipa’ya kattığı zenginlik, başarılı Kipa çalışanları ve Kipa’nın perakende hizmeti, Migros satın almasının ardından daha da güçlenecek. Hep birlikte çıtayı yukarı taşıyarak Migros’un perakende sektöründeki öncülüğünü zenginleştireceğiz."

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