Migros'tan Ramazan kolisi

İSTANBUL, () MİGROS marketler zinciri Ramazan ayı için Ramazan kolisi hazırladı. 13 adet ürünün olduğu koliye 'Bereket Kolisi' ismi verilirken 20 ürünlü koliye ise Lezzet, 27 ürünlü koliye ise Ziyafet kolisi adı verildi. Koliler ile Kızılay'a bağış yapılabilirken, 100 Türk Lirası üzerinde yapılan alışverişlerde koliler yüzde 25 indirimli dağıtılabilecek.

27 Türk Lirası'ndan başlayan kolilerin fiyatı 59 Türk Lirası'na kadar çıkıyor. Koliler ile yüzde 50'ye yakın tasarruf edilebileceği belirtiliyor.

250 Ramazan kolisi alan müşterilere ise Migros'un sunduğu özel kartlarına 100 puan yüklenecek.