Migros Perakende Akademisi, uluslararası alanda aldığı ödül sayısını 17’ye yükseltti

DÜNYANIN en saygın eğitim kuruluşları arasında yer alan ATD Associaton for Talent Development tarafından her yıl düzenlenen Mükemmellik Ödüllerinde, “Part-Time Yönetici Geliştirme” ve “Kasap Yetiştirme” programlarıyla 3 farklı kategoride ödüle layık görülen Migros, uluslararası platformlarda aldığı ödül sayısını da 17’ye yükseltti.

Migros Perakende Akademisi’nin (MPA) Part-Time Yönetici Geliştirme programıyla “Kariyer Geliştirme” ve “Entegre Yetenek Yönetimi” olmak üzere iki kategoride birincilik ödülü alan Migros, Kasap Yetiştirme programıyla ise “Organizasyonel Eğitim ve Gelişim” kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Ödülü, Migros Ticaret A.Ş. adına Eğitim Teknolojileri ve Planlama Müdürü Erdem Kızıltaş aldı.

“SEKTÖRÜN EN İYİSİ OLMAYA ADAY ÇALIŞANLAR YETİŞTİRİYORUZ”

MPA'nın uluslararası platformlarda aldığı ödül sayısının 17’ye yükseldiğini söyleyen Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç şöyle devam etti:

“MPA, Türk perakende sektörü için bir okul niteliğinde. 63 yıllık bir deneyimle yapılandırılmış, en etkili yöntem ve gelişim araçlarını bir arada uygulayan bir müfredata sahip. MPA şirketin stratejik hedeflerini hayata geçirecek insan kaynağını şirket öncelikleriyle, kişisel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyor. Tüm çalışanlarımıza, göreve başladıkları andan itibaren mentorluk ve kişisel gelişim desteği veriyoruz. Dünyaca ünlü organizasyonlardan ödül toplayan Kasap Yetiştirme Programımız bu bakış açımızın en güzel örneklerinden sadece biri. Bu program çerçevesinde kasaplar 3 yıl süren bir eğitim ile toplamda 240 saat mesleki eğitim görüyor. Bugüne kadar Türkiye’de kadın kasap oranı yüzde 1’in altında iken, program sayesinde eğitim alan 211 kadın kasabımız Migros bünyesinde görev aldı. Bu sayı, Migros’un toplam kasaplarının yüzde 10’unu oluşturmakta. Kariyer gelişiminde kasaplık mesleğinin en üst seviyesi olan kasap şeflerimizin yüzde 4’ü kadın kasaplardan oluşuyor. Üniversitelerin son sınıf öğrencilerine yönelik olarakuyguladığımız Part-Time Mağaza Yöneticiliği Programımız ile de gençlere hem perakendeyi tanıma ve deneyimleme fırsatı hem de mezuniyet sonrasında, mağazalarda yönetici olarak çalışma olanağı sunuyoruz. Her yıl 450 civarında yeni mezun yönetici adayını mağazalarımızda görevlendiriyoruz. Süreç boyunca aldıkları eğitimlerle hepsi sektörün en iyisi olmaya aday oluyorlar.”

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