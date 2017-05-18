Migros Deniz Market bu yıl da denize indi

İLK kez geçen yıl tüketicilerle buluşan ve her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle, birebir Migros mağazası formatında tasarlanan Migros Deniz Market bu yıl da denizlere indi.

Yaz süresince Fethiye ve Göcek koylarında bulunan deniz taşıtlarının yanı sıra karayolu ile ulaşımı zor olan köy ve kasaba halkının da ihtiyaçlarını karşılayacak olan Migros Deniz Market, haftanın 7 günü 09:00-20:00 saatleri arasında belirlenen koylar arasında sefer yapacak ve her akşam 20:00’dan 24:00’e kadar Fethiye Limanında hizmet vermeye devam edecek.

40 METRELİK YÜZEN MAĞAZADA ÜÇ BİN ÇEŞİT ÜRÜN YER ALIYOR

40 metrelik uzunluğu ve 172 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market, paketli meyve, sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine kadar üç bin çeşit ürünü tüketicilerine sunuyor.

DOĞA DOSTU BEZ ÇANTALARLA ALIŞVERİŞ

Market içinde yer alan ATM ile bankamatikten para çekebilmenin yanında fatura ödeme, para yatırma, bakiye sorgulama, nakit avans çekme gibi bankacılık işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Dileyen müşteriler, Migros Deniz Marketin botları ile mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yaparken, dileyen müşteriler de deniz taşıtlarına ya da bulundukları koya sipariş verebiliyorlar. Marketin lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık olarak takip edilebiliyor. Migros Deniz Market ürünleri ise doğanın korunmasına katkı sağlamak amacı ile alışveriş poşeti yerine bez çanta ile teslim ediyor.

(FOTOĞRAF)