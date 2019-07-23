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Microsoft’tan Elon Musk’ın yapay zeka şirketine 1 milyar dolar yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corp., ABD’li girişimci Elon Musk’ın yapay zeka (AI) şirketi OpenAI’a 1 milyar dolar yatırım yapacak. Şirketlerin ortak açıklamasına göre işbirliği...

Microsoft’tan Elon Musk’ın yapay zeka şirketine 1 milyar dolar yatırım

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corp., ABD’li girişimci Elon Musk’ın yapay zeka (AI) şirketi OpenAI’a 1 milyar dolar yatırım yapacak.
Şirketlerin ortak açıklamasına göre işbirliği kapsamında iki şirket, yeni süperbilgisayar teknolojisi Azure AI’yı oluşturacak ve Musk’la birlikte OpenAI’ı kuran CEO Sam Altman, Microsoft’ın bulut programı için AI teknolojileri üretimi üzerinde çalışacak. Anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI’ın yeni AI teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında öncelikli ortağı olacak. Bunun yanında şirket, Azure içinde AI modelleri kullanacak olan “eşi benzeri görülmemiş ölçüde” bir sayısal platform oluşturacak.
Microsoft CEO’su Satya Nadella, söz konusu işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“AI günümüzün en dönüştürücü teknolojilerinden birisi ve dünyadaki en önemli zorlukları çözme kapsamında büyük bir potansiyele sahip. OpenAI’ın çığır açan teknolojisi ve Azure AI’ın superbilgisayar teknolojisini bir araya getirerek, herkesin bu teknolojiden faydalanabilmesi için AI’ı demokratikleştirmeyi hedefliyoruz.”

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