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Microsoft Tayvan'da blockchain girişimi için işbirliği oluşturdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Teknoloji devi Microsoft, Tayvan’da blockchain (blok zinciri) girişimi için yeni işbirliği duyurdu. Microsoft Tayvan, Digital China ve Hot Cool şirketleri ile gerçekleştirdiği işbirliği ile blok zinciri...

Microsoft Tayvan'da blockchain girişimi için işbirliği oluşturdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Teknoloji devi Microsoft, Tayvan’da blockchain (blok zinciri) girişimi için yeni işbirliği duyurdu.
Microsoft Tayvan, Digital China ve Hot Cool şirketleri ile gerçekleştirdiği işbirliği ile blok zinciri teknolojisini kullanarak finans, e-ticaret, eğlence ve diğer endüstrileri geliştirmeyi hedefliyor.
Tayvan başkenti Taipei’de düzenlenen bir konferansta duyurulan işbirliği ile ilgili konuşan Microsoft Tayvan Genel Müdürü Sun Jikang, Microsoft’un bulut platformu Microsoft Azure’un, Digital China’nın blok zimnciri hizmetlerini geliştirebileceğine inandığını belirtti.
Jikang şöyle konuştu:
“Tayvan’ın birinci sınıf bir mühendislik ve teknik altyapısı bulunuyor ve girişimci düşünce tarzları da hafife alınmamalı. Tayvan ayrıca coğrafi olarak da blok zinciri teknolojisinin geliştirilmesi için güçlü bir konumda yer alıyor, bu sebeple Microsoft’un blok zinciri düzenlemesi konusundaki işleyişinin, stratejik ortaklıklarla, blok zinciri teknolojisinin endüstriyel uygulaması konusunda çığır açıcı olduğunu düşünüyorum.”

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