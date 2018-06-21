Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Deniz Tok / İstanbul, 21 Haziran () - Microsoft Türkiye ve Kodluyoruz Derneği,bilişim sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamını arttırmak için “Kızlarla Kodluyoruz Ideathonu” adlı bir proje düzenledi.

Microsoft'un konuyla ilgili açıklamasında, projeyle ilgili şu bilgiler verildi:

"Kadınların teknolojiyle ilgili alanlara katılımını destekleyen fikir maratonuna toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getirmeye istek duyan 14-17 yaş arası liseli kız öğrenciler katılacak.

"Microsoft Türkiye Genel Merkezinde 26 Haziran’da gerçekleşecek etkinlikte kız öğrenciler 4-5 kişilik ekipler halinde çalışacak.

"Ideathon iki oturumdan oluşacak. İlk oturumda kız öğrenciler bir fikrin nasıl geliştirileceği ve sunulacağı hakkında kısa bir eğitim alacaklar.

"Ayrıca çeşitli toplumsal problemlere dair bilgi edinecekler.İkinci oturumda gönüllü mentörlerin desteği ile bu problemlere karşı teknoloji odaklı çözümler geliştirmeye çalışacaklar.

"Kazanan takım, fikirlerini hayata geçirmek üzere Kaş’ta bir haftalık yaz kampına katılma ve kodlama eğitimi alma imkânı kazanacak. Etkinliğe son başvuru tarihi 24 Haziran.

"Microsoft’un hizmet ettiği ülke değerlerinden birini kadınlar oluşturuyor.

"Microsoft Türkiye, teknolojide kadınların neler başarabildiğini tüm dünyaya gösterme hedefiyle 3 yıldır 'Teknolojinin Kadın Liderleri' yarışmasını düzenliyor; kadınların Türkiye’de teknolojide daha fazla söz sahibi olmasına katkılar sunuyor.

"World Economic Forum’un her yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde, Türkiye 144 ülke içinde 130’uncu sırada yer alıyor.

"Türkiye’deki bilgisayar mühendisliği bölümlerinin yüzde 15i, tüm mühendislik fakültelerin ise yüzde 30’u kız öğrencilerden oluşuyor." (Fotoğraflı)