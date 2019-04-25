Microsoft 3. çeyrek geliri yüzde 14 artışla 30.6 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – ABD merkezli çokuluslu teknoloji şirketi Microsoft, üçüncü çeyrek gelirlerinin yıllık yüzde 14 artışla 30.6 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Microsoft’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin hisse başına gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1.14 dolara yükseldiği belirtilirken, aynı dönemde net gelirlerinin yüzde 19 artışla 8.8 milyara, işletme karının da yüzde 25 artışla 10.3 milyar dolara yükseldiği duyuruldu.

Ayrıca, şirketin Azure ve diğer bulut veya sunucu temelli ürünlerini kapsayan “akıllı cloud” segmenti gelirinin de 9.7 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, Microsoft Mali İşler Müdürü ve Başkan Yardımcısı Amy Hood şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bulut hizmetlerimize olan taleple, ticari bulut teknolojileri gelirimiz geçen yıla göre yüzde 41 artışla 9.6 milyar dolara ulaştı. Satış ekibimizin ve partnerlerimizin istikrarlı başarısı ve stratejik yatırımlarımızla gelir ve işletme karında büyüme görmeye devam ediyoruz.”

Microsoft CEO’su Satya Nadella da şu açıklamayı yaptı:

“Bütün sektörlerin önde gelen organizasyonları Microsoft bulut teknolojilerine güveniyor. Müşterilerimizin büyüme ve rekabet için gerekli olan dijital kabiliyetlerini artırmaları için bulut teknolojilerimizdeki gelişimi hızlandırıyoruz.”

Gelişmelerin ardından Microsot hisseleri Çarşamba günü kapanışın ardından yüzde 2.45 yükselirken, ayrıca şirketin toplam piyasa değeri de 1 trilyon dolara yükselerek, Microsoft’u Apple ve Amazon’dan sonra 1 trilyon düzeyini gören üçüncü şirket yaptı.