MHGF’nin organizasyonu ile Tayvanlıların yardımları Kilis’teki Suriyeli çocuklara ulaştı

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) Türk Kızılayı işbirliğiyle STUF Dünya Tayvan İş İnsanları Vakfı’nın 10 bin kışlık monttan oluşan yardımı Kilis’te Suriyeli çocuklara ulaştı.Geçtiğimiz yıl ocak ayında kendi üyelerinden topladıkları ile birlikte STUF Dünya Tayvan İş İnsanları Vakfı’nın yardımlarını da Kilis Öncüpınar Kampı’na ulaştıran MHGF, bu yıl da kamp dışındaki Suriyeli çocuklar için 10 bin mont verdi. STUF Dünya Tayvan İş İnsanları Vakfı’nın Tayvan’dan getirdiği montların bir kısmı Kilis’te düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine verildi. Törene, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ile birlikte Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-hsiang Cheng, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, STUF Dünya Tayvan İş İnsanları Vakfı CEO'su Jeff Hung-Chih YAO ve Avrupa Tayvan Ticaret Odası Başkanı Chaolun Aracı ile MHGF Yönetim Kurulu ve Tayvanlı STUF Vakfı’nın üyeleri katıldı.Aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu çocuk ve kadınlara mont, bot ve kışlık giysilerin dağıtıldığı törende konuşan MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, geçtiğimiz yıl Tayvan Büyükçelçiliği ile birlikte Kilis Öncüpınar Kampı’ndaki Suriyeli misafirlerlere yardım için geldiklerini belirterek, “MHGF’nin düzenlediği kampanyaya STUF Dünya Tayvan İnsanları Vakfı da giysi bağışı ile katkıda bulunmuştu. Bu yıl bir yardım programı daha planladık” dedi. MHGF Başkanı Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu yardımı Tayvan Büyükelçiliği ve STUF Dünya Tayvan İş İnsanları Vakfı’nın desteği ile yaptık. İnsanlık onurunun zedelendiği, incindiği bir süreçte yaşıyoruz. Savaş nedeniyle insanlar göç edip evlerinden uzaklaşıyor, ailelerin parçalanıyor ve yaşam mücadelesi veriliyor. Herkesin barış içinde yaşadığı, savaşın olmadığı, çocukların bombalarla değil, oyuncaklarla yatıp kalktığı bir dünya diliyorum. Biz burada bugün, gerek Suriyeli misafirlerimize, gerek Kilislilere yalnız olmadıklarını, dünyanının neresinden olursak olalım, aynı dili konuşmasak da aynı yürekle savaşa karşı olduğumuz mesajını veriyoruz. Sizler yalnız değilsiniz. Yardım değil, bir dayanışma için buradayız. Çocukların daha güzel bir dünyaya doğmasını ve yaşamasını dileyerek bu dayanışma kültürünün savaşları durduracağına inanıyorum.”Belediye olarak başlattıkları “Bir mont, bir bot” kampanyasında “Tam montumuz bitti” dedikleri bir anda MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk’ün arayarak kendisine bu güzel haberi verdiğini belirten Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara Tayvan'ın, Türkiye’ye binlerce kilometre uzak olmasına rağmen Suriyelilere yardım yaptığına dikkati çekerek, "MHGF Başkanımıza, Türk Kızılayı ekibine, Büyükelçiye ve yardımlardan dolayı Tayvan halkına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.Türk Kızılayı Başkan Vekili Ercan Tan ise Türkiye’den 8 bin kilometre uzaktan Tayvan’dan gelen destek ve yardımları Kilis’e getirdiklerini belirterek aldıkları yardımları mazlumlara ulaştıran dünyanın sayılı kurumlarından biriyiz. Bu bizim görevimiz ve bununla onur duyuyoruz” diye konuştu.Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-hsiang Cheng, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile yardım faaliyetleri konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirterek, "Bugünkü bu dağıtım küçük bir adım ama Tayvan hükümeti adına güzel bir başlangıç. Sizlerle güzel bir işbirliği devam ettireceğiz" dedi.Dünya Tayvan İş Adamları Vakfı Ceo'su Jeff Yao da tek hedeflerinin bu yardımları Suriyelilere ulaştırmak olduğunu kaydetti. Kilis'te Suriyelilerle alakalı yürütülen çalışmaları bizzat görmek istediklerini anlatan Yao, "Suriyeli kardeşlerimize yardım ettikleri için Türk halkını takdir ediyoruz. Kilis'e gelmemizin amacı buradaki durumu bizzat görmek istedik. Bu sefer çeşitli giysiler getirdik. Umut ederiz ki başta eğitim konusunda bu insani yardımları sürdürmek isteriz." İfadelerini kullandı.Konuşmalar sonrası yardımlardan bir kısmı ihtiyaç sahiplerine verildi.