MHGF: En düşük maliyetle en fazla istihdam tekstil/hazır giyimde

İstanbul, 23 Şubat () - Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, "en düşük maliyetle en fazla istihdam sağlayan" sektörün tekstil ve hazır giyim olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de 24 sektörel ve bölgesel derneği temsil eden çatı kuruluşu MHGF’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye’nin üretim ve ihracatta öncü sektörü tekstil ve hazır giyimin yoğun istihdam sağladığını vurguladı ve ekledi: “Hükümet tarafından açıklanan 23 cazibe merkezi açısından da tekstil ve hazır giyim kilit sektördür. Bir milyar dolar yatırımla bir milyon kişiye istihdam sağlayan başka bir sektör yoktur. Aynı zamanda sosyal barışa da katkı sağlamaktadır. Biz öncelikle başta söz konusu cazibe merkezleri olmak üzere şehirlerimizi insan kaynakları, lojistik ve alt yapı açısından tasnif edip neler yapılabileceğini analiz etmeliyiz. Çıkan sonuca göre de hazır giyimde standart ve belli ürünlerde bu illerimizi pilot bölge ilan etmeliyiz. Standart ürün, bir hamlede, sonuç odaklı ürünler demektir. İyi bir şekilde organize olunduğunda, istihdam açısından bunun sonuçlarını hızla almak mümkün.” Hazır giyim yüksek kadın çalışanı oranıyla da dikkat çekiyor Sektörün yüksek kadın istihdam oranı ile önemli bir sosyal görevi de yerine getirdiğini belirten MHGF Başkanı Öztürk, “Türkiye’nin 81 iline yayılmış irili ufaklı işletmeler ile hazır giyim sektörü kadının iş hayatında temsili yönünden ciddi katkı sağlamaktadır. Tasarımdan, konfeksiyona, çaycı ablamızdan, pazarlama ve yönetim kademesine kadar kadının her aşamasında olduğu bir sektör olmaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu. Sektör olarak Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve en zor koşullarda bile yatırıma ara vermediklerini belirten Öztürk, “MHGF olarak istihdam seferberliğinde her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yapmaya hazırız. Yeter ki yatırımcının önünü açacak tedbirler bir an önce hayata geçirilsin” dedi. (Fotoğrflı)