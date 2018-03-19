MFÖ Londra’da hayranlarıyla buluştu

Celal Sönmez / Londra, 19 Mart () - Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsane pop-rock grubu MFÖ, Londra’da yaşayan hayranlarıyla buluştu.

Konsere katılan müzikseverler coşturucu müzik atmosferiyle unutamayacakları bir gece yasadılar.

Most Production UK. tarafından organize edilen konser Doğu Londra da milenyum yılı nedeniyle inşa edilen "DOME " içinde yer alan Indigo O2 Konser Salonunda gerçekleştirildi.

18 Mart Pazar aksamı gerçeklesen konserde MFO Grup, "Ele güne karsı" sarkışıyla başlayarak, sevenleriyle "Asabiyim Ben, Sari Laleler, Gözyaşlarımızı bitti mi sandın ve Mecburiyetten parçalarını seslendirdiler.

MFÖ iki bölüm halinde verdiği konseri, eski parçalar ile yeni albümleri "Kendi Kendine"den de parçalar seslendirerek bitirdi.

Görüntü Dökümü

- Konserden görüntüler