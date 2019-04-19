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Meyvelerde en yüksek yeterlilik yüzde 501.7 ile fındıkta

İstanbul, 19 Nisan () – Meyve ürünlerinde, 2017-2018 döneminde yurt içi üretimin talebi en yüksek karşılama oranı, yüzde 501.7 ile fındıkta gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017-2018’de; - sert kabuklular...

Meyvelerde en yüksek yeterlilik yüzde 501.7 ile fındıkta

İstanbul, 19 Nisan () – Meyve ürünlerinde, 2017-2018 döneminde yurt içi üretimin talebi en yüksek karşılama oranı, yüzde 501.7 ile fındıkta gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017-2018’de;
- sert kabuklular kategorisinde, yüzde 119.4 ile kestane ve yüzde 109.1 ile antep fıstığı,
- turunçgiller grubunda, yüzde 481.1 ile greyfurt, yüzde 241.6 ile limon, yüzde 194.5 ile mandalina ve yüzde 197.9 ile portakal,
- diğer meyveler grubunda, yüzde 473.2 ile incir, yüzde 391.5 ile kayısı, yüzzde 156.6 ile nar, yüzde 153.8 ile üzüm, yüzde 127.5 ile elma, talebi karşılamaya yeten ürünler olurken,
- muz üretimi yüzde 67.7 ile tüketimi karşılayamadı.
Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılandığı için, çayın yeterlilik derecesi yüzde 93.2 oldu. (Grafik)

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