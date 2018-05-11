MEYED "Meyve Suyu Yarar" kampanyası başlatıyor

İstanbul, 11 Mayıs () - Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) meyve suyu endüstrisinin tarım ve ekonomik yararlarına ilişkin olarak "toplum genelinde yaygın bir bilinirlik oluşturmayı hedefleyen 'Meyve Suyu Yarar' kampanyası" başlatıyor.

MEYED'in düzenlediği ve endüstrinin en önemli yıllık buluşması olan Juiceful Istanbul Summit’te meyve suyunun insan ve beslenme açısından, meyve suyu endüstrisinin de tarım ve ekonomi perspektifinden yararları ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını bu yıl 25’inci yılını kutlayan MEYED Kurucu başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi yaptı. Ekşi, "Meyve suyu endüstrisinin büyümesi ve gelişimi, ülkemiz insanı, tarımı ve ekonomisine sağlanan yararların da artması anlamına geliyor" dedi.

Etkinlikte söz alan MEYED Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren de, tıpkı meyvenin kendisi gibi, önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan meyve suyunun, beslenme açısından insana sağladığı yararların tüm dünyada kabul gördüğünü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün meyve suyu tüketimini bu nedenle teşvik ettiğini söyledi.

Diren, meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararların, insan beslenmesinin de ötesine uzandığını vurguladı ve ekledi:

"Tüm dünyada şehir nüfuslarında artış, kırsal nüfusta azalma, artan yaşam süresi beklentisi ve genel nüfus artışı nedeniyle daha az sayıda insanın, daha fazla sayıda insanın tüketeceği gıdayı üretmesi gerekiyor.

"Bu nedenle tarım üreticisinin, sadece kamu inisiyatifleri ile değil, tarıma dayalı katma değerli endüstrilerle de desteklenmesinin önemi artıyor. Meyve suyu endüstrisi, tarım üreticisine ürününü değerlendirebileceği daha geniş bir pazar sunarak, bir katma değer zinciri olarak ekonomiye yarar sağlıyor."

2017 yılında yaklaşık 200 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye meyve suyu ihracatının, yüzde 90’a varan oranda dış ticaret fazlası üretimiyle, dış ticaret ve cari açık dengesine yarar sağladığını söyleyen Diren, işlendiğinde cinsine göre meyveye oranla dört kat daha değerli haline gelebilen meyve suyunun, en üst düzeyde yerel kaynakla üretildiğini ve tüketimde zaman baskısının ortadan kalkması, ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle ülkemiz tarım kesimine yarar sağlandığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özet olarak meyve suyu beslenmeye yarar, tarıma yarar, ekonomiye yarar, üzerinde yaşadığımız dünyaya ve biz insanlara yarar.

"MEYED’in kuruluş amacını oluşturan, endüstrimizin rekabetçi ve büyüyen gelişimi; sağlık, tarım ve ekonomi için daha fazla yarar sunmamızı sağlayacak.

"Meyve Suyu Yarar’ İletişim platformu bu açıdan önem taşıyor. Uzun soluklu, geniş kapsamlı ve derinlemesine etkileşim hedefleyen çalışmalarımızla, meyve suyunun ve endüstrimizin yararını toplumla paylaşacağız."

Karton ambalaj üreticisi Tetra Pak Global bünyesinde Tüketici İçgörüleri Müdürü olarak görev yapan Anna Larsson tarafından gerçekleştirilen ‘Dünya ve Türkiye’de Tüketici Trendleri’ başlıklı sunumun ardından, MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren söz aldı.

Meyve suyu endüstrisinin oluşturduğu ekosistemin, pek çok aile için geçim kaynağı oluşturduğunu belirten İşbitiren, Türkiye genelinde yılda kayıtlı çiftçinin yaklaşık yüzde 50’sinin yani bir milyon çiftçinin ve ortalama dört kişilik hane halkı hesabıyla birkaç milyon ülkemiz insanının, geçimini meyvecilikten sağladığını söyledi.

Sistem Global Danışmanlık CEO’su Hüseyin Karslıoğlu ve İnovaban Genel Müdürü Dr. Kazım Acatay’ın “Ar- Ge Tabanlı Faaliyet Ve Yatırımlar İçin Destek Ve Teşvikler İle Finans Modelleri” ve IFU ve AIJN Teknik Komiteler Üyesi Nazan Özen’in “Dünyada ve Avrupa’da Meyve Suyu Üretiminde Teknik Gündem” başlıklı sunumlarının ardından, “Biz Uzmana Sorduk!” başlıklı bir panel daha düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Güneş moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Tarım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Taylan Kıymaz, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Remziye Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Uzunöz, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Demirbaş konuşmacı olarak katıldılar. (Fotoğraflı)