“Mevcut mevzuat kayıt dışılığı özendiriyor”

İstanbul, 2 Mart () - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivcileri Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, “satış karı yerine araç fiyatı” üzerinden KDV alınması uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Erkoç, İkinci el piyasada faaliyet gösteren galerici esnafı ve diğer ticaret erbaplarının, satmak üzere aldıkları binek otomobilleri sattıklarında, mevcut mevzuat uyarınca sadece elde edilen kazanç değil, toplam araç fiyatı üzerinden KDV ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Bu durumun satıcıların zarar etmesine ve mağduriyetine yol açtığı için kayıt dışı işlemleri yaygınlaştırdığını ve devletin vergi kaybına neden olduğunu belirten Erkoç, ticaret erbabının, alım satım farkına göre elde edilen kazanç üzerinden KDV alınması esasına göre mevzuat değişikliği talep ettiğini söyledi.

Aydın Erkoç yaptığı açıklamada, faaliyet konusu motorlu araç alım-satımı olan ticaret erbabının, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun indirilemeyecek KDV başlıklı 30. Maddesinin “b” bendindeki; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış belgesinde gösterilen KDV” ifadesinin Gelir İdaresinin özelge ile yapılan yorumu nedeniyle üyelerinin mağdur olduğunu söyledi.

Ticaret hayatının bütün faaliyet alanlarında mükelleflerin ticaretini yaptıkları mal ve hizmetlerin alışlarında ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapabildiklerine dikkat çeken Erkoç, üyelerinin ise söz konusu madde nedeniyle satmak üzere aldığı bir aracın KDV’sini indiremediklerini ve elde edilen kazanç yerine aracın tamamının KDV’sini ödemek zorunda bırakıldıklarını söyledi. Yapılan işlemin hukuka uygun olmadığını, Gelir İdaresi’nin bir an önce görüşünü değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Erkoç, aynı Kanun’un 29/1-a maddesindeki “Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi” ile 34/1.Maddesindeki “Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir” hükümlerinin ise ikinci elde KDV indirimini destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Aydın Erkoç, ikinci el araç ticareti yapanların vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden aldığı araçların alış KDV’leri olmadığından, bunları satarken de binek araçlar için yüzde 1, ticari araçlar için ise yüzde 18 KDV’yi ceplerinden ödediklerini belirtti. Erkoç sözlerine, KDV ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nda, binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin araçları dışında kalan araçlar için böyle bir ayrımın ve düzenlemenin olmadığını söyleyerek devam etti.

Mevcut KDV uygulamasının dürüst çalışan ticaret erbabını cezalandırdığını anlatan Erkoç, “MASFED bünyesinde motorlu araç alım-satımında bulunan üyelerimizin elde ettikleri kazançları üzerinden KDV ödemeleri konusunda bir düzenlemenin yapılması durumunda, kayıt dışı oto ticaretinin büyük bir bölümü kayıt altına almış olacağından kamu adına daha çok vergi geliri elde edilmesi öngörülmektedir” dedi.