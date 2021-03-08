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Metro Türkiye’den 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel farkındalık hareketi

Metro Türkiye’nin yaklaşık 4 bin mağaza çalışanı 8 Mart gününde Mardinli kadınlar tarafından özel olarak üretilen #iştekadıngücü yazılı mor renkli maskeleri takarak kadın istihdamının önemini ve kadınların çalışma hayatındaki gücünü göstermek için farkındalık oluşturmayı hedefledi.

EKONOMİ 08.03.2021, 13:44 Murat Aydın
Metro Türkiye’den 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel farkındalık hareketi

30 yıldır Türk mutfak kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillerine aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, hayata geçirdiği projelerde sosyal etki oluşturmaya büyük önem veriyor.

Metro Türkiye’nin müşterilerine, paydaşlarına, iş ortaklarına ve çalışanlarına değer katan projeleri içerisinde kadın istihdamı da önemli bir yer tutuyor. Kadınların iş dünyasına katılımını önemseyen ve toplumsal refahın, kadınların yerel ekonomiye dâhil olmadan mümkün olmayacağından yola çıkan Metro Türkiye, kadın istihdamını üç temel eksende ele alıyor: Kendi bünyesinde hayata geçirdiği uygulamalar, birlikte çalıştığı tedarikçileri ile yaptığı çalışmalar ve yeme-içme sektöründeki kadın şeflerin yetiştirilmesi ve yaygınlaşması.

“Kadınlar Günü’nde de kadın üreticiler ile iş birliği yaparak yerli üretime destek olduk”

Metro Türkiye bünyesinde kadın çalışan sayısını artırmaya önem vermekle kalmayıp aynı zamanda sektörde de kadın istihdamını desteklediklerine dikkat çeken Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Bu amaçla kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerle iş birlikleri yapıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için GAP İdaresi Başkanlığı’na bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ile bir iş birliği de yaptık. Bu kapsamda Mardinli kadınlar tarafından özel olarak üretilen mor maskeleri, işte kadın gücünde farkındalık yaratmak amacıyla 4 bin mağaza çalışanımız 8 Mart’ta tüm mağazalarımızda taktı. Bu şekilde #İştekadıngücü etiketinin yazdığı maskelerimizle kadın ve erkek tüm çalışma arkadaşlarımız, kadınların iş hayatında var olmalarının ne kadar önemli olduğunu müşterilerimizi ağırlarken de göstermiş oldu. Mağazalarımızdan, raflarımızdaki ürünleri tedarik ettiğimiz üreticilere kadar tüm alandaki kadınların desteklenmesinin, cinsiyet eşitliğini sağlamaya katkıda bulunarak toplumsal refah düzeyini arttıracağını düşünüyorum. Özel sektör ile kamu bunun için el ele verirse, çok daha hızlı ve kalıcı çözümler bulunacağına inanıyorum. Metro Türkiye olarak bu konuda kendi sektörümüzde her türlü desteğe ve iş birliğine hazırız. Bu vesileyle dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, böyle bir güne ihtiyacımızın kalmadığı eşitliğin sağlandığı bir ortama ulaşmamızı diliyorum.” dedi.

Kadın çalışan oranının yüksekliği ile sektöre örnek oluyor

Kendi bünyesindeki İK süreçlerinde de odağına “insan”ı koyarak hareket eden Metro Türkiye, 2018‘de yetenek gelişimini desteklemeyi amaçlayan ve kadın yetenek gelişimi için tasarlanmış Kadın Liderlik Programı'nı başlattı. Bu programla Metro’daki kadın yetenekleri geliştirmeye yatırım yapıyor ve perakende iş alanında güçlü bir kadın yetenek hattı oluşturulmasına yardımcı oluyor. Metro Türkiye’nin ayrıca gönüllü kadın çalışanlarının iş hayatında yetkinliklerini artırma ve deneyimleri paylaşma amacıyla oluşturdukları "Ticarette Kadınlar" isimli uluslararası topluluğu da bulunuyor. Ayrıca 2020 yılsonu verilerine göre kadın çalışan oranı yüzde 32, merkez ofisteki kadın çalışan oranı yüzde 42. Yönetim kurulumuzdaki kadın yöneticilerinin oranı ise yüzde 50. Kadın çalışan oranının yüksekliği ile sektörde örnek teşkil ediyor.

#metro #KadınlarGünü #farkındalık #İştekadınıngücü
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