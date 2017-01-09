Meslek öğrenen kadınlar, iş kurmayı planlıyor

YOZGAT’ın Sorgun İlçesi'nde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İşkur İl Müdürlüğü'nce açılan ahşap işleme kursuna katılan kadınlar, öğrendikleri meslek sayesinde kendi işlerini kurmayı planlıyor.

Kursiyer kadınlar, ahşaplara küçük deniz kabuğu parçaları da yerleştirip, çeyiz ve hediye sandığı, el aynası, plaket kutuları gibi farklı ürünler ortaya çıkarıp, meslek öğrenirken, İşkur dekteğiyle aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Kursiyerler, kurs sonunda alacakları sertifika ile kendi işlerini kurmayı planlıyor.

Bir aylık kurs süresince 350 plaket kutusu, 50 hediyelik sandık yapıldığını belirten Usta öğretici Mehmet Arslan, "22 yıldır mobilya ustası olarak Sorgun’da çalışıyorum. Halk Eğitim'in desteğiyle İşkur’un açtığı kursa toplam 25 ev kadını kursiyerimiz katılırken, ahşap ve hediyelik eşya yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nin ihtiyaçları olan dolapların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş sedef oymacılığını Sorgun’da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çiniler ve bakırlar için plaket kutuları yapıp, ambalajlıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Nagihan Kaya ise "Kursta öğrendiklerimiz ile sanayide çalışacak duruma geldik. Mutfak dolabı dahi yapabiliriz. Hem meslek öğreniyor hem de ailemize katkıda bulunuyoruz" dedi.



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