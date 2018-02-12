Mesir kokulu mumlar yurt dışına gönderilecek

MANİSA'nın 500 yıllık geleneği mesir macununu mumlarla birleştirecek ev kadınları, eğitim almaya başladı. Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından başlatılan projenin öncülüğünü yapan Dernek Başkanı Bedriye Pehlivan, mesir kokulu mum için üretime başlamadan yurt dışından talep geldiğini söyledi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından kadınların istihdamını sağlamak için hayata geçirilen 'Yunusemre Kadınlarından İstihdam Atağı' projesinde, mesir kokulu mum üretimi için ilk eğitim başladı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nde 25 kursiyer, 120 saatlik eğitimle mesir kokulu mum yapmayı öğrenecek. Eğitimlerin ardından kursiyerler arasından seçilecek 10 kadın, atölye üretiminde istihdam edilecek.

Proje hakkında bilgi veren Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Laleli Muhtarı Bedriye Pehlivan, "Bu projede kadınlarımız mesir kokulu mum üretecekler ve kendileri için bir gelir kaydedecekler. İstihdam oluşturmaya çalışacağız zaten. Projemizin amacı da dezavantajlı grup olan kadınlarımıza istihdam sağlamak. Konu mesir kokulu mum olunca, şehrimizin tanınmasına hem yerelde hem ulusalda tanıtılması anlamında bir misyon üstlenmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarımızı da başlattık" dedi.

GÜNLÜK 25 LİRA HARÇLIK

İŞKUR destekli ücretli bir kursa başladıklarını kaydeden Pehlivan, "Günlük 25 lira ücret alacaklar. Mesir kokulu mumda yapacağımız tasarımlar, objeler, onlarda kullanacağımız kalıplar sayesinde gerek kurumların gerek belediyelerin gerekse özel sektörün tanıtımını ve şehrin tanıtımını bu anlamda öncü olarak yüklenmeyi hedefledik. Kursiyerlerimiz hem öğrenecekler hem üretecekler hem kendi bütçelerine katkı sağlayacaklar. Biz de böylece dezavantajlı kadın grubuna istihdam oluşturmanın sevincini yaşamış olacağız" diye konuştu.

Mesir kokusuyla insanları buluşturacaklarını ifade eden Pehlivan, yurt dışında mumun çok fazla kullanıldığını ve üretime başlamadan numune istendiğini söyledi. Pehlivan, "Burada çok güzel talepler alıyoruz. Özellikle yurt dışından duyup ya da buradan bilgi veren arkadaşlar aracılığıyla şu anda bile 'Ne zaman üretime geçeceksiniz. Ne zaman bize numuneler gelecek? Ona göre tanıtımlarını yapmak istiyoruz' diyenler var. Bu da bizim için çok sevindirici. Bu işin pazarlamasıyla ilgili bizlerle çalışmak isteyenler var. Projemiz onaylandığından beri çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Bu da kadınlarımızın faydasına olacak. Atölyelerimizi oturttuktan sonra belki 10 değil, daha fazla kadınımızı istihdam etmiş olacağız. Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'nden ilk siparişimizi aldık. Her aldığımız sipariş kadınlarımızın gelirine katkı sağlamış olacak. Biz dernek olarak sadece burada bu işin projenin başında olan kişileriz. Asıl amacımız kadının istihdam edilmesi. İnşallah amacına da ulaşacağız çünkü güzel geri dönüşler alıyoruz. Artık mesirin kokusuyla da insanları buluşturmaya, tanıştırmaya çalışıyoruz. Mum ülkemizde pek fazla olmasa da yurt dışında çok çok önemli. Bu nedenle bizim fuarlardaki çalışmalarda zannediyorum iyi dönüşümler sağlanacak" diye konuştu.

Mesir kokulu mum üretimi için kursa katılan kadınlar da hem yeni bir şey öğreneceklerini hem de aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını söyledi.

25 ev kadının katıldığı kursta ilk dersi veren eğitmen Eda Yılmaz, mumların nasıl yapılacağı ve derslerde işlenecek konular hakkında kursiyerleri eğitmeye başladı.



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