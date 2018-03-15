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Merkezi yönetim bütçe açığı Şubat ayında 1.9 milyar lira

İstanbul, 15 Mart () - Maliye Bakanı Naci Ağbal Şubat ayında Merkezi yönetim bütçe açığının 1.9 milyar lira, faiz dışı fazlanın 4.8 milyar lira olduğunu açıkladı. "Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1...

Merkezi yönetim bütçe açığı Şubat ayında 1.9 milyar lira

İstanbul, 15 Mart () - Maliye Bakanı Naci Ağbal Şubat ayında Merkezi yönetim bütçe açığının 1.9 milyar lira, faiz dışı fazlanın 4.8 milyar lira olduğunu açıkladı.
"Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 artarak 61 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62.9 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
"Bu çerçevede bütçe açığı 1.9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 4.8 milyar lira olmuştur. Ocak-Şubat döneminde bütçe açığı 201 milyon lira, faiz dışı fazla ise 12.5 milyar liradır.
"Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri yüzde 18.3 artarak 104.6 milyar lira oldu. Yeniden yapılandırma kapsamında bu dönemde 2.3 milyar lira gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyrediyor.
Ekonomideki canlılık 2018 yılı vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret ediyor.
Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında oldu.
Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

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