"Merkezi borsalar kripto para birimlerini istedikleri şekilde listeliyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Kanada merkezli blockchain (blok zinciri) platformu kurucusu ve CEO’su Vitalik Buterin, merkezileşmiş kripto para birimleri borsalarının kripto para birimlerini istedikleri şekilde listelediklerini ve bu şekilde değer kazanıp kaybetmelerini sağladıklarını ileri sürdü.

İsviçre’de düzenlenen TC Sessions Blockchain 2018 etkinliğinde Buterin, merkezi olmayan kripto para birimleri borsalarının gelecekte merkezi borsalara göre daha fazla pazar payına sahip olup olamayacağına ilişkin sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Ben kişisel olarak mekezileşmiş kripto para birimleri borsalarının cehennemde olabildiğince yanmalarını umut ediyorum.

“Yasal paralar ve kripto para birimleri arasındaki fark bağlamında baktığınızda, merkeziyetsizleşmek oldukça zor; çünkü, bu süreçte eninde sonunda yasal para dünyasıyla yüzyüze geliyorsunuz.

”Bu dünyanın sadece merkezileşmiş kapıları açık ve bu dünyadaki değerli servislerin merkeziyetsizleştirilmesi oldukça zor.”

Kripto para birimleri arasında gerçekleştirilen ticaret kapsamında DEX (Decentralized Excahnge – merkezi olmayan kripto para birimleri borsası) çözümlerinin en işe yarar hale geleceğini belirtirken Buterin, DEX’in kayıt olma işlemleri gibi talepleri bulunmaması sebebiyle olabilecek en sade ve anlaşılır kullanıcı deneyimi sunduğunu vurguladı.

Buterin söz konusu durumdaki tek belirsizliğin büyük ölçekli yatırımcıların hangi borsayı seçeceği olduğunu belirtirken, merkezi borsaların tamamen ortadan kalkmasa bile merkezsiz borsaların yaygınlaşmasının olumlu bir gelişme sayılabileceğini ve bu durumun gücün tek elde toplanmasını engelleyebileceğini öne sürdü.

Buterin sözlerine şöyle devam etti:

“Merkezi borsaların ‘kral yapıcı” özelliğine son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tip borsalar, kripto para birimlerini istedikleri şekilde listeliyor ve bu şekilde değer kazanıp kaybetmelerini sağlıyorlar ve bazı durumlarda listelenmek isteyen projeler 10 ila 15 milyon dolar gibi ücreler ödüyorlar.

“Bu tip bir sistemden ne kadar hızlı çıkarsak ve blok zinciri teknolojisinin hak ettiği değere ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi olur.”

