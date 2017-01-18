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Merkez'in adımlarına karşın dolar ve euronun yönü yukarı (2)

(Gelişmeler eklendi) İstanbul, 18 Ocak () - Doların küresel düzeyde duraksaması ve Merkez Bankası'nın attığı frenleyici adımların etkisiyle dolar 3.80 lira sınırına dayanırken, euro da 4.05 liranın üzerine çıktı. Donald Trump'ın...

Merkez'in adımlarına karşın dolar ve euronun yönü yukarı (2)

(Gelişmeler eklendi)
İstanbul, 18 Ocak () - Doların küresel düzeyde duraksaması ve Merkez Bankası'nın attığı frenleyici adımların etkisiyle dolar 3.80 lira sınırına dayanırken, euro da 4.05 liranın üzerine çıktı.
Donald Trump'ın ABD Başkanlığı görevini devralmasına iki gün kala, "değerli dolar" hakkında "endişe" ortaya koyduğuna ilişkin açıklamaları, doları küresel düzeyde bir miktar geriletti. Euro/dolar paritesi, küresel piyasalarda 1.04 - 1.05 düzeyinden, 1.06-1.07 aralığına yükseldi.
Geçen hafta ortasından bu yana bankaları "ucuz fonlamayı" bırakan Merkez Bankası da dün piyasa kapanışı sonrası bankacıların "swap işlemi" olarak adlandırdıkları "TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılması kararı" aldı.
Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranının yüzde 8.0, dolar faiz oranının da yüzde 0.75 olacağını açıkladı.
Merkez Bankası'nın kararı sonrası dün akşam kapanışta 3.77 lira dolayında işlem gören dolar, 3.78 - 3.79 lira aralığında başladığı yeni günde 3.7920 liraya kadar çıktı. Dün akşam 4.03 lira dolayında işlem gören euro da erken saatlerde 4.04 - 4.05 lira aralığında işlem gördükten sonra 4.0547 liraya kadar yükseldi.
Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta dolar 3.94 lira ve euro da 4.17 liralık tarihi rekor düzeylere tırmandı.

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