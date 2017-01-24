Merkez Bankası'nın faiz kararı işadamlarını memnun etmedi

GAZİANTEP Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararının dövizdeki dalgalanmaya neden olduğu için piyasalarının beklentisini karşılamadığını söyledi.Ticaret Odası 2017 yılı ilk toplantısını Gaziantep Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye'nin içerde ve dışarıda çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi. Türkiye'nin birden fazla terör örgütü ile mücadele ettiğini ama küresel odakların Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozamayacağını kaydeden Hıdıroğlu şöyle konuştu:"Bize terör ile baş eğdirmeyenlerin, ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunlara asla gelmeyecek var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2016 yılına baktığımızda Gaziantep'in tüm ülkeye umut olduğunu görüyoruz. Çünkü Gaziantep her şeye rağmen, 6.2 milyar ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 5'inci il oldu. Türkiye geçen yıla olduğu gibi bu yıla da yoğun bir siyasi ve politik gündem ile girdi. Başkanlık sistemine geçiş öngören değişikliğin referanduma sunulması sürecinin başlamasıyla görüyoruz ki yılın ilk yarısında da siyaset ve ekonomi önde olacak. İş dünyasının ekonomi de bu yıl yaşanan kur artışları ile ilgili sınavı devam etmekte. Merkez Bankası toplantısından çıkan faiz kararı piyasalarının beklentisini karşılamadı ve dövizde yine dalgalanmalar meydana geldi. Bu durum vatandaş ve sanayicileri olumsuz etkiliyor. Bu kur sorunun biran önce çözülmesi gerekmektedir."Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 2016 yılının çok zor bir yıl olduğunu 2017 yılının barış, sağlık huzur getirmesini dilediğini söyledi. Gaziantep'in son 2 yılda çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Şahin, "Gaziantep çok zor bir süreçten geçiyor. Biz bu süreci birlik ve beraberlik içinde geçiriyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen büyük eserler yapmayı başardık. Bu eserlerin yapımında siz iş adamlarının emeği büyük, hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

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