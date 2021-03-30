Merkez Bankasına operasyon, Doları yine uçurdu

Merkez Bankası'na bir hafta arayla ikinci kez 'gece yarısı' operasyonu yapıldı. Bu kez Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atanırken, gözler bir kez daha piyasalara çevrildi. Haftanın ilk işlem gününü 8,10 liradan kapatan dolar/TL kuru güne 8,25'in üzerinde başladı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından yine Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atanırken, piyasalar da dalgalandı. Haftanın ilk işlem gününü 8,10 liradan kapatan dolar/TL kuru güne 8,25 liradan güne başladı.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL kuru bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2520'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 artışla 9,7160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 11,3850'den satılıyor.

NE OLMUŞTU?

Son 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinin ardından 22 Mart'ta 8 TL'nin üzerini gören dolar/TL kuru Cuma gününü 8,10'dan kapatmıştı.

Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Ağbal'dan önce Murat Uysal ile Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Bu kararlarla birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası'na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış olmuştu.