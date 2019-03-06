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Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini değiştirmedi

İstanbul, 6 Mart () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24 düzeyinde sabit tutulduğunu açıkladı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle: “Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki...

Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini değiştirmedi

İstanbul, 6 Mart () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24 düzeyinde sabit tutulduğunu açıkladı.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.  
“İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
“Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

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