Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.4’e yükseltti

İstanbul, 30 Temmuz () – Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.4’ten yüzde 13.4’e yükseltti.

Banka 2019 için enflasyon tahmini ise yüzde 6.5’ten yüzde 9.3’e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Ankara’da yaptığı sunumda konuşmasında şunları söyledi:

“Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz.

“Bu çerçevede, enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3’e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

“Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,4), 2019 yılı sonunda yüzde 7,6 ile yüzde 11,0 aralığında (orta noktası yüzde 9,3), 2020 yılı sonunda ise yüzde 4,8 ile yüzde 8,6 aralığında (orta noktası yüzde 6,7) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

“Tahminleri oluştururken para politikasındaki sıkı duruşun uzun bir süre korunacağı bir çerçeveyi esas aldık.”