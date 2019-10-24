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Merkez Bankası politika faizini 2.5 puan ile yüzde 14'e indirdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.50’den, 2.5 puanlık indirimle yüzde 14’e çekti.

EKONOMİ 24.10.2019, 14:03
Merkez Bankası politika faizini 2.5 puan ile yüzde 14'e indirdi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.50’den, 2.5 puanlık indirimle yüzde 14’e çekti.

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