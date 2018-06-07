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Merkez Bankası politika faizini 1.25 puan artışla yüzde 17.75'e yükseltti (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 7 Haziran () - Merkez Bankası, politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti.  Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı: “Para Politikası Kurulu (Kurul),...

Merkez Bankası politika faizini 1.25 puan artışla yüzde 17.75'e yükseltti (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 7 Haziran () - Merkez Bankası, politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti. 
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:
“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.5’ten yüzde 17.75’e yükseltilmesine karar vermiştir.
“Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir.
"Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır.
“Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.
“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
“Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
“Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

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