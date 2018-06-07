İstanbul, 7 Haziran () - Merkez Bankası, politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti.
Merkez Bankası politika faizini 1.25 puan artışla yüzde 17.75'e çıkardı
İstanbul, 7 Haziran () - Merkez Bankası, politika faizini 1.25 puan artırarak yüzde 17.75'e yükseltti.
07 Haziran 2018 Perşembe 14:03
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