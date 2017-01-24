Merkez Bankası'nın "faiz kararı" öncesi dolar 3.76 lirarın üzerinde

İstanbul, 24 Ocak () - Merkez Bankası'nın, rekor düzeylere tırmanan dövizi frenlemek için son 10 gündür attığı adımların ardından, gözler bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

PPK öncesi "sakin ve yatay" seyrini koruyan piyasada dolar 3.76 - 3.77 lira, euro da 4.05 - 4.06 lira aralığında hareket ediyor.

Piyasalarda farklı yaklaşımlar olsa da, bugünkü PPK toplantısında, faiz artışı bekleyen analistler, dövizdeki yönün de, olası artışın "piyasaların beklediği ölçüde olup-olmayacağı"na bağlı belirleneceğine dikkat çekiyor.

Çeşitli kuruluşların, banka ve aracı kurumların düzenlediği anketlere katılan ekonomist ve analistler arasında, halen yüzde 8.0 olan politika faizinin 1.5 puan birden artırılarak yüzde 9.5'e çıkarılmasını bekleyen de, artışta 0.5 puan ile yetinilmesini bekleyen de var.

Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya devam eden Merkez Bankası, önceki ve geçen haftada olduğu gibi, haftanın ilk gününde de haftalık repo ihalesi açmadı.

Bankalar, Merkez Bankası'nın yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı "geç likidite penceresi"nden yaklaşık 25 milyar 750 milyon lira, Bankalararası Para Piyasası'ndan da yaklaşık 9.0 milyar lira kullandı.

Merkez Barkası, önceki hafta yaptığı açıklamada bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar liraya düşürmüş, gerekli görülen günlerde BIST bünyesindeki repo pazarlarında tarafından yüzde 8.50 ile yapılan fonlama tutarını sınırlandırılabileceğini açıklamıştı.

PPK'ın faiz kararının yanında, Türkiye'ye tek "yatırım yapılabilir notu" veren kredi derecelendirme şirketi Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması da, piyasalarda bir etken olarak görülüyor.