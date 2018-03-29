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Merkez Bankası'nın döviz rezervi düştü, altın rezervi arttı

İstanbul, 29 Mart () - Merkez Bankası'nın geçen hafta döviz rezervi düşerken, altın rezervi yükseldi ve toplam rezervleri bir önceki haftaya göre yaklaşık 900 milyon dolar azaldı. Merkez Bankası'nın verilerine göre 16 Mart'ta 89 milyar...

Merkez Bankası'nın döviz rezervi düştü, altın rezervi arttı

İstanbul, 29 Mart () - Merkez Bankası'nın geçen hafta döviz rezervi düşerken, altın rezervi yükseldi ve toplam rezervleri bir önceki haftaya göre yaklaşık 900 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre 16 Mart'ta 89 milyar 789 milyon dolar olan brüt döviz rezervi, 23 Mart itibarıyla 88 milyar 304 milyon dolara geriledi.
Buna karşılık, Merkez Bankası'nın altın rezervleri aynı dönemde 25 milyar 130 milyon dolardan 25 milyar 721 milyon dolara yükseldi.
Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervi 114 milyar 919 milyar dolardan, 114 milyar 25 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın 2017 yılında altın rezervi 9.5 milyar dolar dolayında artarken brüt döviz rezervi 8 milyar dolar azaldı.

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