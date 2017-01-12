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Merkez Bankası'nın döviz rezervi 96.93 milyar dolar

İstanbul, 12 Ocak () - Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 25 Kasım tarihinden bu yana 100 milyar doların altında kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, bankanın brüt döviz rezervleri, 6 Ocak itibarıyla 96.93 milyar dolar...

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 96.93 milyar dolar

İstanbul, 12 Ocak () - Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 25 Kasım tarihinden bu yana 100 milyar doların altında kalmaya devam ediyor.
Merkez Bankası verilerine göre, bankanın brüt döviz rezervleri, 6 Ocak itibarıyla 96.93 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bankanın toplam rezervleri ise, 14.05 milyar dolarlık altın rezervi ile birlikte 110.99 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 22 Temmuz'daki 101.8 milyar dolardan, 29 Temmuz'da 99.9 milyar dolara geriledi. Daha sonra yeniden 100 milyar doların üzerine çıkan brüt deviz rezervleri, 30 Eylül'de yeniden 99 milyar dolara geriledi. Ekim ortasından 18 Kasım'a kadar 100 milyar doların üzerinde seyreden brüt döviz rezervleri, 25 Kasım'dan bu yana ise 100 milyar doların altında bulunuyor.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 31 Aralık 2015 tarihinden bu yana en düşük miktara, 30 Aralık'taki 92.05 milyar dolar ile düştü.  

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