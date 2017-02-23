Merkez Bankası'nın döviz rezervi 5 yılın en düşük düzeyinde

İstanbul, 23 Şubat () - Merkez Bankası'nın döviz rezervi, son beş yılın en düşük düzeylerine geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, 10 Şubat'ta 92.8 milyar dolar olan brüt döviz rezervi, 17 Şubat itibarıyla, 90 milyar doların da altına gerileyerek 89.05 milyar dolara indi.

Merkez Bankası'nın aynı dönemde 16.32 milyar dolar olan altın rezeviyle birlikte toplam rezervi de 105.37 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın altın rezervi 2016 yılında 3.56 milyar dolar, brüt döviz rezervi de 872 milyon dolar olmak üzere toplam rezervi 4.4 milyar dolar azaldı.

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