Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarını yükseltti

İstanbul, 30 Haziran () - Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarının artırıldığını duyurdu. Merkez Bankası açıklamasında, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi...

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarını yükseltti

İstanbul, 30 Haziran () - Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarının artırıldığını duyurdu.
Merkez Bankası açıklamasında, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları şöyle belirledi:
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları;
- Türk lirası için yüzde 2.02,
- yabancı para için yüzde 1.62,
aylık azami gecikme faiz oranları;
- Türk lirası için yüzde 2.52,
- yabancı para için yüzde 2.12.
Merkez Bankası açıklamasına göre; söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün olmuyor. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor.Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325