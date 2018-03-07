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Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. 

Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi

 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. 

Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar verdi:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12.75.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini vurgulayan Merkez Bankası, iç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğünü belirtti.

Merkez Bankası’nın PPK toplantısının kararının duyurulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

“Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir

“Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

“Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

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