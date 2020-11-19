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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 475 baz puanlık artışla yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

EKONOMİ 19.11.2020, 14:12 Murat Aydın
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 475 baz puanlık artışla yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00  seviyesine yükseldi.

TCMB önceki iki toplantısında da sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %12,47, 12 ay sonrası için %10,77 ve 24 ay sonrası için %9,20  seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %12,1, 2021 yıl  sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının  yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.
Küresel ekonomi üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma göstermiştir. Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle  önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler  yükselmiştir.

İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir. Artan vaka  sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler  sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair  belirsizlikleri arttırmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde  sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep,  ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir.

Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası  gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma  enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip  edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı  kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki  kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı  değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair  risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına  alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için,  net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen  tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana  kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk  primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz  rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin  kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı  olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel  amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık,  öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak  ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel  politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden  yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde  olacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."

#markazbankası #fazi
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