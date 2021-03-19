Merkez Bankası Faiz artışı Doları indirdi

Merkez Bankası’nın faizi 2 puan yükseltmesinin ardından dolar düşmeye başladı. Dolar/TL güne 7.30’un altında başlarken 10:56 itibariyle 7.27 TL üzerinden işlem görüyor.

Dün en yüksek 7,5651 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 7,2880'e kadar geriledi ve günü bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2,4 altında 7,3260'tan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde ise 7.27 TL’ye kadar geriledi.

Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre euro/TL 8,7415'ten, sterlin/TL ise 10,2040'tan satılıyor.