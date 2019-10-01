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Merkez Bankası "Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası" açıyor
Merkez Bankası bünyesinde "Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası" açılmasına karar verildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz...
EKONOMİ 01.10.2019, 12:29
Merkez Bankası bünyesinde "Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası" açılmasına karar verildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamaya göre işlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla "limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle" gerçekleştirilecek.
Açıklamada, "Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir" denildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamaya göre işlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla "limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle" gerçekleştirilecek.
Açıklamada, "Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir" denildi.
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