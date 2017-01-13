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Merkez Bankası bugün de ucuz fonlama ihalesi açmadı

İstanbul, 13 Ocak () - Merkez Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için ilk adımını dün attığı fonlama müdahalesini, bugün de "haftalık repo" ihalesi açmayarak yeniledi. Merkez Bankası'nın ihale açmaması üzerine,...

Merkez Bankası bugün de ucuz fonlama ihalesi açmadı

İstanbul, 13 Ocak () - Merkez Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için ilk adımını dün attığı fonlama müdahalesini, bugün de "haftalık repo" ihalesi açmayarak yeniledi.
Merkez Bankası'nın ihale açmaması üzerine, güne 3.80 liranın üzerinde başlayan dolar, 3.79 liraya, 4.04 liraya çıkan euro da 4.02 liraya geriledi.
Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam ediyor.
Merkez Bankası, haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve nedenle dövize talep yaratamadığı için de kurlardaki yükseliş frenleniyor.  

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