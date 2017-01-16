Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Merkez Bankası bugün de haftalık repo ihalesi açmadı

İstanbul, 16 Ocak () - Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya devam eden Merkez Bankası, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, bugün de haftalık repo ihalesi açmadı. Haftaya rekor düzeylere yakın başlayan...

Merkez Bankası bugün de haftalık repo ihalesi açmadı

İstanbul, 16 Ocak () - Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya devam eden Merkez Bankası, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, bugün de haftalık repo ihalesi açmadı.
Haftaya rekor düzeylere yakın başlayan dolar ve euro, Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasına rağmen, gün boyu yatay hareket etti.
Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta tarihi rekorunu 3.94 lirayı gören ve ardından Merkez Bankasının müdahalesiyle haftayı 3.73 lira ile kapatan dolar, yaklaşık yüzde 1.5 artışla 3.77 - 3.78 lira aralığında hereket ediyor.
Euro da geçen haftaki 4.17 liralık tarihi rekorundan sonra düşüşe geçmiş ve haftayı 4.03 lira ile tamamlamıştı. Hafta sonu 3.97 liraya kadar düşen euro, bu sabah güne 4.00 lirayla başladıktan sonra gün boyu bu düzeylerde hareket etti.
Merkez Bankası, bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı haftalık repo ihaleleri yerine, Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 ile bir miktar fonlama sağladı. Merkez Bankası bu yolla, liranın maliyetini artırarak kurdaki yukarı yönlü hareketi frenlemeye amaçlıyor.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55