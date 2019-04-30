Merkez Bankası 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu

İstanbul, 30 Nisan () - Merkez Bankası, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da, 2020 TÜFE tahminini de yüzde 8.2 düzeyinde tuttu.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerinden önemli bir değişiklik yapmadık" dedi.

Çetinkaya, "Enflasyon görünümüne yönelik riskler devam ediyor" diye ekledi.