Merkez Bankası 2017 enflasyon öngörüsünü yüzde 8.7'ye yükseltti

İstanbul, 1 Ağustos () - Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon öngörüsünü yüzde 8.5'ten yüzde 8.7'ye yükseltti; yüzde 6.4 olan 2018 enflasyon öngörüsünü değiştirmedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu sunuşunda, enflasyon öngörüsündeki 0.2 puanlık artışın gıda kaynaklı olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayında açıklanan yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsü, birinci rapordaki yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yükseltilmişti.

Böylece, yeni yıla yüzde "5.0 enflasyon hedefi"yle başlayan Merkez Bankası, enflasyon öngörüsünü iki raporda toplam 0.7 puan artırmış oldu. Türkiye'de temel enflasyon verisi olarak kabul edilen tüketici fiyatları endeksi yılın ilk yarısında yüzde 5.89 artışla yıllık hedefi geride bıraktı.

Çetinkayasunumda, "Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkılaştırmayı sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabilecek" dedi.

