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“Merkez bankalarının küresel ekonomik krizi hafifletecek aracı kalmadı”
Almanya merkezli Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, merkez bankalarının olası bir küresel ekonomik krizin etkilerini hafifletmeye yönelik araçlarını “büyük ölçüde” kullandıkları ve seçeneklerinin gitgide azaldığı uyarısını...
EKONOMİ 25.09.2019, 14:47
Almanya merkezli Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, merkez bankalarının olası bir küresel ekonomik krizin etkilerini hafifletmeye yönelik araçlarını “büyük ölçüde” kullandıkları ve seçeneklerinin gitgide azaldığı uyarısını yaptı.
Sewing, Londra’da düzenlenen Sibos bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kurumların “gerçek bir ekonomik krizin” etkilerini “hafifletecek” araçları kalmadığını söyledi ve ekledi:
“Hong Kong’daki durumdan Orta Doğu’daki gerilimlere kadar bir düzine finansal ve jeopolitik risk dolayısıyla endişeliyim. Dünya olağandışı olmasının yanında bir o kadar da zorlu ve öngörülemez bir makroekonomik durumun içinde ve bu da durumu olduğundan daha dalgalı bir hale getiriyor olabilir. Oldukça az sayıda ekonomist ucuz paranın bu noktada bir etkisi olacağını düşünüyor.”
Sewing, Londra’da düzenlenen Sibos bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kurumların “gerçek bir ekonomik krizin” etkilerini “hafifletecek” araçları kalmadığını söyledi ve ekledi:
“Hong Kong’daki durumdan Orta Doğu’daki gerilimlere kadar bir düzine finansal ve jeopolitik risk dolayısıyla endişeliyim. Dünya olağandışı olmasının yanında bir o kadar da zorlu ve öngörülemez bir makroekonomik durumun içinde ve bu da durumu olduğundan daha dalgalı bir hale getiriyor olabilir. Oldukça az sayıda ekonomist ucuz paranın bu noktada bir etkisi olacağını düşünüyor.”
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