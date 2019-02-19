Merck blockchain üzerinde gerçeklik ispatı sistemi için patent aldı

İstanbul, 19 Şubat () - Dünyanın bilim ve teknoloji alanlarında öncü şirketlerinden Merck, blockchain teknolojisi ile saptanabilen bir gerçeklik ispatı sistemi için patent aldığını duyurdu.

Merck, yapay zeka ve blockchain teknolojilerinin yardımı ile bazı fiziksel objelerin benzersizliğini ve gerçekliğini test edecek sistem ile Amerikan Patent ve Marka Ofisi’nden onay aldı. Merck'in yeni patenti yapay zeka ve blockchain teknolojisinden yararlanarak yeni bir güvenlik prosedürü oluşturmayı ve "kripto objelerin" oluşumunu düzenlemeyi hedefliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Merck Strateji Grubu Başkanı Isabel De Paoli, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yeni patent, önceki patentlerden kazanılan momentum üzerine inşa etmeye devam ediyor. Bu yeni teknoloji, yapay zeka kullanarak, fiziksel objelerin, blockchain aracılığı ile oluşturulmuş ‘dijital parmak izlerini’ saptayacak. Güvenlik materyalleri üzerindeki deneyimimiz bizi sektörde uzmanlaştırıyor.

“Merck şimdi de fiziksel objeler ile dijital güvenlik kombinasyonuna odaklanan blockchain teknolojilerinin gelişimine öncülük ediyor. Bu çalışmaların özellikle de ilaç ve gıda gibi güvenilirliğin kritik olduğu tedarik zincirlerinde ve güvenilir orijinal ürüne ihtiyacı olan tüm endüstrilerde uygulamaları olacak.”

Merck, kimyasal imzalar, DNA veya görüntü şablonları gibi herhangi bir özelliği dijital parmak izleri olarak kullanabilecek. Merck İnovasyon Merkezi'nde geliştiren bu patentli teknoloji, barkod okuyucu veya kütle spektrometresi gibi mevcut tanımlama süreçlerini blok zinciri ve yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek yeni ve entegre bir güvenlik yaklaşımı sunuyor.