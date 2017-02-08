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Mercedes-Benz Türk 50. yılını çalışanlarıyla kutladı

AKSARAY, () - 1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl 1 milyar euroyu aşan aşan yatırımıyla Türkiye’nin önemli yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında 50. yılını kutluyor. Yarım...

Mercedes-Benz Türk 50. yılını çalışanlarıyla kutladı

AKSARAY, () - 1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl 1 milyar euroyu aşan aşan yatırımıyla Türkiye’nin önemli yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında 50. yılını kutluyor.
Yarım asırdır Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, resmi kuruluş yıldönümü için çalışanlarıyla bir araya geldiği etkinlikle kutladı. Mercedes- Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında, Mercedes- Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü Bülent Acicbe Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ve Mercedes- Benz Türk Kamyon Fabrikası Üretim Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kuruluş yıldönümü kapsamında eşzamanlı olarak pasta kesti.
Şirketin 50. yaş gününü büyük bir aile olarak ve ailenin tüm fertleri ile bir arada kutlayabilmek adına tüm şirket çalışanlarının katıldığı ve üç farklı noktada düzenlenen etkinlikler için canlı yayın bağlantısı kuruldu.
Etkinlikte tüm çalışanlara teşekkür eden Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Ülke ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki nice 50 yıllarda bu büyük ailenin yine aynı şevk ve kararlılıkla bu değerli mirası gururla ileriye taşıyacağını biliyorum. Büyük bir aile olmanın mutluluğunu paylaştığım siz Mercedes-Benz Türk çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum ve imza attığımız tüm büyük başarılar için sizleri kutluyorum" dedi.

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